Планета бьет рекорды: март стал самым жарким за всю историю наблюдений

Средняя температура воздуха в марте 2024 года составляла 14,14 градусов.

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Самый теплый март за всю историю наблюдений зафиксировали на планете / фото: pixabay

На планете был самый теплый март за всю историю наблюдений. Средняя температура составляла 14,14 градусов. Об этом сообщает климатическое агентство Европейского Союза Copernicus.

Следует отметить, что этот показатель превысил предыдущий рекорд на десятую часть градуса, который был зафиксирован в 2016 году. Кроме того, было на 1,68 градуса теплее, чем в конце 1800-х. Именно тогда температура на планете начала стремительно расти из-за сжигания ископаемого топлива.

Следует отметить, что планета постоянно бьет тепловые рекорды, начиная с июня прошлого года. Это происходит из-за морских теплых волн, которые охватывают значительные территории Мирового океана. В то же время ученые говорят, что это рекордное повышение температуры воздуха было неожиданным из-за сильного Эль-Ниньо - прогревания центральной части Тихого океана.

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"Его сочетание с неестественными морскими тепловыми волнами сделало эти рекорды такими потрясающими", - сказала ученая.

В марте средняя температура поверхности Мирового океана составляла 21,07 градуса по Цельсию, что является самым высоким месячным значением за всю историю наблюдений и немного выше, чем в феврале.

Климатологи считают, что повышение температуры также произошло из-за выбросов углекислого газа и метана.

"Траектория не изменится до тех пор, пока концентрация парниковых газов в атмосфере не прекратит расти. Это означает, что мы должны прекратить сжигать ископаемое топливо, остановить вырубку лесов и как можно скорее выращивать нашу пищу более устойчивыми способами", - говорится в сообщении.

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