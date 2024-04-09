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Украину накрыл антициклон: какой будет погода в ближайшие дни

Ангелина Подвысоцкая
9 апреля 2024, 19:47обновлено 9 апреля, 20:25
Синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков.
погода
Прогноз погоды в Украине на 10 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 10 апреля будет жаркой и сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в этот день в восточных, центральных, южных, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и большинстве северных областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей могут сойти большие снежные лавины даже из-за низкой дополнительной нагрузки. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

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Синоптик Наталья Диденко отметила, что Украину накрыл антициклон, погода будет сухой и теплой. 11, 12 и 13 апреля в западных и северных областях, а также в Винницкой области придет похолодание. Там температура воздуха снизится до 15-19 градусов тепла.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

погода 10 апреля
Прогноз погоды в Украине на 10 апреля / фото: ventusky

Погода 10 апреля

В Украине 10 апреля будет небольшая облачность. В этот день в Украине осадков не будет. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 7-12°; днем 21-26°, в Карпатах, Крыму и на побережье морей 17-22°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +26

По данным meteoprog, 10 апреля в Украине будет жарко. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +14...+26 градусов.

погода 10 апреля
Прогноз погоды в Украине на 10 апреля / фото: meteoprog

Погода 10 апреля в Киеве

В Киеве 10 апреля будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 7-12°, днем 21-26°; в Киеве ночью около 10°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 10 апреля
Прогноз погоды в Украине на 10 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

Синоптики рассказали о том, что в Европе снова начала бушевать пылевая буря. В Украине начали бояться, что страну атакует новая пылевая буря из Сахары. Однако сообщается, что до 10 апреля ее не следует ожидать, потому что ситуация в стране стабилизировалась.

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