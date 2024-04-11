Влупят дожди и грозы: какие регионы уже скоро атакует мощная непогода

Погода в Украине 12 апреля будет жаркой и сухой. В некоторых областях будет настоящая летняя погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают о том, что в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине будет теплая погода. В восточных областях температура воздуха повысится до 27 градусов тепла. Однако в этот день ожидается сильный ветер. Уже на юго-востоке начнет меняться погода, там могут быть дожди.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода 12 апреля
В Украине 12 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в юго-восточных областях, местами могут быть даже грозы. Ветер в этот день будет северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 8-13°, в северной и северо-западной частях 4-9°, днем 15-20°, в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму 21-26°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +27
По данным meteoprog, 12 апреля в Украине будет жарко, но местами похолодает. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +16...+27 градусов. Холоднее всего будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до 7-17 градусов тепла.
Погода 12 апреля в Киеве
В Киеве 12 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 4-9°, днем 15-20°; в Киеве ночью 7-9°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.
2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.
Синоптики рассказали о том, что в Европе снова начала бушевать пылевая буря. В Украине начали бояться, что страну атакует новая пылевая буря из Сахары. Однако сообщается, что до 10 апреля ее не следует ожидать, потому что ситуация в стране стабилизировалась.
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