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Влупят дожди и грозы: какие регионы уже скоро атакует мощная непогода

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2024, 19:28
В некоторых областях синоптики прогнозируют изменение погоды, а в других - летние температуры.
погода
Прогноз погоды в Украине на 12 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 12 апреля будет жаркой и сухой. В некоторых областях будет настоящая летняя погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

погода 12 апреля
Прогноз погоды в Украине на 12 апреля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине будет теплая погода. В восточных областях температура воздуха повысится до 27 градусов тепла. Однако в этот день ожидается сильный ветер. Уже на юго-востоке начнет меняться погода, там могут быть дожди.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода 12 апреля

В Украине 12 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в юго-восточных областях, местами могут быть даже грозы. Ветер в этот день будет северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 8-13°, в северной и северо-западной частях 4-9°, днем 15-20°, в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму 21-26°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +27

По данным meteoprog, 12 апреля в Украине будет жарко, но местами похолодает. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +16...+27 градусов. Холоднее всего будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до 7-17 градусов тепла.

погода 12 апреля
Прогноз погоды в Украине на 12 апреля / фото: meteoprog

Погода 12 апреля в Киеве

В Киеве 12 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 4-9°, днем 15-20°; в Киеве ночью 7-9°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 12 апреля
Прогноз погоды в Украине на 12 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

Синоптики рассказали о том, что в Европе снова начала бушевать пылевая буря. В Украине начали бояться, что страну атакует новая пылевая буря из Сахары. Однако сообщается, что до 10 апреля ее не следует ожидать, потому что ситуация в стране стабилизировалась.

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