Будет заливать грозовыми дождями: в Украину в ближайшие дни ворвется непогода

Погода в Украине 13 апреля будет жаркой и сухой. В некоторых областях будет настоящая летняя погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине будет теплая погода. На западе и севере ожидается сильный ветер. Синоптик также прогнозирует дожди с грозами на территории западных, северных областей, в Винницкой и Черкасской областях.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода 13 апреля
В Украине 13 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных областях. Ветер в этот день будет северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 7-12°, днем 16-21°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 10-15°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +23
По данным meteoprog, 13 апреля в Украине будет тепло, но прохладнее. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +11...+23 градусов. Холоднее всего будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до 9-17 градусов тепла.
Погода 13 апреля в Киеве
В Киеве 13 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью 7-12°, днем 16-21°; в Киеве ночью около 10°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.
2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.
Синоптики рассказали о том, что в Европе снова начала бушевать пылевая буря. В Украине начали бояться, что страну атакует новая пылевая буря из Сахары. Однако сообщается, что до 10 апреля ее не следует ожидать, потому что ситуация в стране стабилизировалась.
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