Будет заливать грозовыми дождями: в Украину в ближайшие дни ворвется непогода

Синоптики прогнозируют, что в Украину ворвется похолодание. В некоторых областях температура воздуха опустится до +9 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 13 апреля будет жаркой и сухой. В некоторых областях будет настоящая летняя погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине будет теплая погода. На западе и севере ожидается сильный ветер. Синоптик также прогнозирует дожди с грозами на территории западных, северных областей, в Винницкой и Черкасской областях.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / фото: ventusky

Погода 13 апреля

В Украине 13 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных областях. Ветер в этот день будет северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 16-21°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 10-15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +23

По данным meteoprog, 13 апреля в Украине будет тепло, но прохладнее. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +11...+23 градусов. Холоднее всего будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до 9-17 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / фото: meteoprog

Погода 13 апреля в Киеве

В Киеве 13 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 7-12°, днем 16-21°; в Киеве ночью около 10°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

Синоптики рассказали о том, что в Европе снова начала бушевать пылевая буря. В Украине начали бояться, что страну атакует новая пылевая буря из Сахары. Однако сообщается, что до 10 апреля ее не следует ожидать, потому что ситуация в стране стабилизировалась.

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