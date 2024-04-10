Температура резко снизится: на ряд областей Украины надвигается похолодание

Погода в Украине станет прохладнее - похолодание затронет большую часть нашего государства. В четверг, 11 апреля, в ряде областей ожидается снижение температуры до +16...+20 градусов.
Температура на несколько градусов снизится в западных и северных областях, а также в Винницкой области. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"11-го апреля на западе, севере (кроме Сумской области), в Винницкой области ожидается снижение температуры воздуха до +16...+20 градусов. На остальной территории Украины будет лето, +23...+27 градусов", - рассказала Диденко.
Она отметила, что в четверг на территории нашего государства будет господствовать антициклон Peter, который не допустит дожди в нашу страну. Небольшой дождик днем может были только в Винницкой и Черкасской областях.
Погода в Киеве 11 апреля
В Киеве в четверг ожидается сухая погода с понижением температуры воздуха в дневные часы до +19...+21 градуса.
Синоптик добавила, что к субботе, 13 апреля, более свежий воздух охватит практически всю Украину.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что Украину накроют грозы и упадет температура - стала известна дата похолодания. Дожди и грозы накроют большую часть нашего государства. Во многих областях упадет температура воздуха.
Также ранее сообщалось, что Украину накрыл антициклон - какой будет погода в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков.
Напомним, шторм сильно затягивается - в Украине бушует мощная магнитная буря. Мощность магнитной бури повысилась до почти 7-ми баллов.
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