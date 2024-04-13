Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

В некоторых областях скорость ветра из-за непогоды будет достигать 20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / фото: pixabay

Погодав Украине 14 апреля будет теплая, но дождливая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / фото: meteoprog

Синоптики предупреждают о том, что в западных областях местами будут сильные порывы ветра - до 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / фото: meteoprog

Погода 14 апреля

В Украине 14 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных и северных областях. Там могут быть грозы. Ветер в этот день будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра.

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"Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье местами до 26°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +23

По данным meteoprog, 14 апреля в Украине будет тепло, но ожидается дождь. Теплее всего будет в Закарпатской, Николаевской, Одесской областях. Там температура воздуха повысится до +12...+23 градусов. Холоднее всего будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до 9-17 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / фото: ventusky

Погода 14 апреля в Киеве

В Киеве 14 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 7-12°, днем 18-23°; в Киеве ночью около 10°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / фото: ventusky

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

Синоптики рассказали о том, что в Европе снова начала бушевать пылевая буря. В Украине начали бояться, что страну атакует новая пылевая буря из Сахары. Однако сообщается, что до 10 апреля ее не следует ожидать, потому что ситуация в стране стабилизировалась.

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