УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2024, 19:08
В некоторых областях скорость ветра из-за непогоды будет достигать 20 м/с.
погода
Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / фото: pixabay

Погодав Украине 14 апреля будет теплая, но дождливая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

погода 14 апреля
Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / фото: meteoprog

Синоптики предупреждают о том, что в западных областях местами будут сильные порывы ветра - до 15-20 м/с.

погода 14 апреля
Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / фото: meteoprog

Погода 14 апреля

В Украине 14 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных и северных областях. Там могут быть грозы. Ветер в этот день будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра.

видео дня

"Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье местами до 26°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +23

По данным meteoprog, 14 апреля в Украине будет тепло, но ожидается дождь. Теплее всего будет в Закарпатской, Николаевской, Одесской областях. Там температура воздуха повысится до +12...+23 градусов. Холоднее всего будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до 9-17 градусов тепла.

погода 14 апреля
Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / фото: ventusky

Погода 14 апреля в Киеве

В Киеве 14 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 7-12°, днем 18-23°; в Киеве ночью около 10°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 14 апреля
Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / фото: ventusky

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

Синоптики рассказали о том, что в Европе снова начала бушевать пылевая буря. В Украине начали бояться, что страну атакует новая пылевая буря из Сахары. Однако сообщается, что до 10 апреля ее не следует ожидать, потому что ситуация в стране стабилизировалась.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

19:08 Синоптик
Оцифрованы миллионы запросов: в Минобороны заявили о новом этапе мобилизации

Оцифрованы миллионы запросов: в Минобороны заявили о новом этапе мобилизации

18:41 Украина
ВСУ "покрошили" сотни штурмовиков РФ: у врага крупные потери на востоке

ВСУ "покрошили" сотни штурмовиков РФ: у врага крупные потери на востоке

17:51 Украина
Все главные новости

Популярное

Этого от Украины не ожидал никто 17125

Этого от Украины не ожидал никто

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово Wi-Fi - знали единицы 6122

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово "Wi-Fi" - знали единицы

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска 2363

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ 2172

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

Последние новости

19:28

Смерть утопии о "прекрасной России будущего"

19:27

Можно сэкономить: в Украине стремительно снижается цена на популярный продукт

19:08

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

18:41

Оцифрованы миллионы запросов: в Минобороны заявили о новом этапе мобилизации

18:27

Как ВСУ борются со снарядным голодом: заместитель Сырского назвал преимущество Украины

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:51

ВСУ "покрошили" сотни штурмовиков РФ: у врага крупные потери на востоке

17:46

Украина может получить огромный транш помощи, речь о миллиардах - еврокомиссар

17:28

РФ бросает в бой "спецов": в ВСУ сказали, накапливают ли силы россияне возле Крынок

16:53

ЗРК Patriot вместе с ракетами: Берлин передаст Киеву еще одну батарею ПВО

Реклама
16:44

Молодуха Петросяна впервые показала дочь и назвала необычное имя

16:17

Когда будет готов законопроект о демобилизации военных: ответ Миноброны

15:52

"Чудо-оружие" для Украины: в ВСУ намекнули, что переломит ситуацию на поле боя

15:38

РФ пойдет в новое наступление летом сразу на 4 направлениях - FT

15:12

В саду будет настоящий ковер из цветов: топ-5 многолетников для пышной клумбы

15:12

Сестра Ефросининой показала взрослую дочь от сына Ющенко

14:56

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

14:46

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

14:19

Неожиданная смерть: стала известна причина трагедии семьи Кардашьян

14:17

У Украины есть 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ: в ОП сделали важное заявление

13:49

Россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

Реклама
13:43

Как избавиться от высокой влажности в квартире: 5 основных правил, чтобы устранить проблему

13:42

РФ бьет по Украине с новой тактикой: у Зеленского назвали цели ударов врага

13:32

Рахат-лукум: из чего делают экзотическое лакомство и кому его нельзя есть

13:12

Трудности взросления в однополой семье: рецензия на фильм "Я и Феликс"

12:36

Я - готов: украинский телеведущий в эфире заявил, что идет на фронтВидео

12:36

Мощные взрывы, пожар и огромный столб дыма: в Луганске "прилеты" по оккупантамВидео

12:34

Ошибка с шампунем: парикмахер рассказала, почему необходимо дважды мыть голову

12:30

Кусты будут ломиться от плодов: как "обмануть" баклажан и создать ему индийский климат

11:45

Штурмовики РФ заходят с севера: враг прорвался в Богдановку – Минобороны

11:40

"Не как подарок": Трамп поддержал одобрение помощи Украине, но с одним условием

11:39

"Новая массированная атака по Украине": аналитики раскрыли план Путина

10:34

"Обстановка на фронте существенно обострилась": Сырский сообщил о важных решениях

10:18

Многие допускают ошибку: когда солить гречку при варке

09:59

На главу Херсонской ОГА Прокудина готовили покушение: в СБУ раскрыли все детали

09:33

"Апрель и май будут решающими": генерал предупредил о тяжелом периоде для Украины

09:21

Гороскоп на завтра 14 апреля: Близнецам - тревожный сон, Весам - трудные времена

09:00

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив

08:59

Ожесточенные бои не прекращаются: аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром

08:35

Самые бесполезные для здоровья: как никогда не стоит готовить яйца

08:31

Китай начал продавать России еще больше товаров для производства оружия против Украины - АР

Реклама
08:10

Почему мировые лидеры не вспомнили об уничтожении Трипольской ТЭСмнение

08:00

Церковный праздник 14 апреля: что нельзя делать в день трех святых мучеников

07:39

Захватчики оккупировали Богдановку в Донецкой области - DeepState

07:10

Найти странные носки за 19 секунд смогут единицы: загадка для проверки внимательности

06:10

Этого от Украины не ожидал никтомнение

04:15

Какой напиток влияет на сон даже хуже, чем кофе: ответ поразит

03:53

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово "Wi-Fi" - знали единицы

03:19

Нужно найти ракушку на морском дне за 20 секунд: головоломка на внимательность

02:52

Что нужно сделать 13 апреля, чтобы быть всегда здоровым: важные приметы дня

02:00

Украинка сняла яркий клип британской мегазвезде Dua Lipa

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять