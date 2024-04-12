Налетят шквалы, грозы и град: Украину накрывает серьезная непогода

Погода в Украине резко ухудшится. В выходные, 13 и 14 апреля, часть областей накроют дожди и грозы. Возможен также град и шквалистое усиление ветра.
В большинстве областей будет похолодание. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Он отметил, что после аномально теплой и порой жаркой погоды, которая царила в нашей стране с начала апреля, температура воздуха в выходные ощутимо снизится. Особенно такая разница в показателях температуры будет ощутима в дневное время.
По словам синоптика, сильнее всего похолодание будет ощущаться в северных, центральных и восточных областях - там показатели дневной температуры едва будут достигать отметки +20 градусов.
Кроме этого, повысится вероятность дождей, особенно в западных и северных областях Украины. Местами также будут грозы, мелкий град и шквалистое усиление ветра.
Однако в центральных и восточных областях, а также на юге нашей страны продолжится период сухой погоды, и поэтому там будет самый высокий уровень пожарной опасности (5 класс).
Погода в Украине 13 апреля
В западных областях
В западных областях ночью без осадков, днем местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +16...+21.
В северных областях
В северных областях ночью без осадков, днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +14...+19.
В центральных областях
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22.
В южных областях
В южных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +17...+22.
В восточных областях
В восточной части переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22.
Погода в Украине 14 апреля
В западных областях
В западных областях ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +20...+25.
В северных областях
В северных областях ночью и днем без осадков, вечером пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +16...+21.
В центральных областях
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +18...+23.
В южных областях
В южных областях и в Крыму переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25.
В восточных областях
В восточной части переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что температура резко снизится - на ряд областей Украины надвигается похолодание. Снижение температуры воздуха затронет не всю территорию нашей страны. Синоптик сказала, где будет похолодание, а где почти летняя жара.
Также ранее сообщалось, что влупят дожди и грозы - синоптики рассказали, какие регионы уже скоро атакует мощная непогода.
Читайте также:
- Непросто будет найти лицо художника на картине за 8 секунд: загадка на сообразительность
- Найти сову на дереве за 7 секунд сможет только самый внимательный: сложная оптическая иллюзия
- Только люди с высоким IQ увидят букву на рисунке за 8 секунд: сложная загадка
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред