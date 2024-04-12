Налетят шквалы, грозы и град: Украину накрывает серьезная непогода

Часть областей нашего государства накроют дожди, грозы и град. Также ожидается шквалистое усиление ветра. Синоптики предупредили об опасности.

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Погода в Украине испортится - налетят шквалы, грозы и град/ unsplash.com

Погода в Украине резко ухудшится. В выходные, 13 и 14 апреля, часть областей накроют дожди и грозы. Возможен также град и шквалистое усиление ветра.

В большинстве областей будет похолодание. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Он отметил, что после аномально теплой и порой жаркой погоды, которая царила в нашей стране с начала апреля, температура воздуха в выходные ощутимо снизится. Особенно такая разница в показателях температуры будет ощутима в дневное время.

По словам синоптика, сильнее всего похолодание будет ощущаться в северных, центральных и восточных областях - там показатели дневной температуры едва будут достигать отметки +20 градусов.

Кроме этого, повысится вероятность дождей, особенно в западных и северных областях Украины. Местами также будут грозы, мелкий град и шквалистое усиление ветра.

Однако в центральных и восточных областях, а также на юге нашей страны продолжится период сухой погоды, и поэтому там будет самый высокий уровень пожарной опасности (5 класс).

Погода в Украине 13 апреля

В западных областях

В западных областях ночью без осадков, днем местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +16...+21.

В северных областях

В северных областях ночью без осадков, днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +14...+19.

В центральных областях

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22.

В южных областях

В южных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +17...+22.

В восточных областях

В восточной части переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22.

Погода в Украине 13 апреля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 апреля

В западных областях

В западных областях ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +20...+25.

В северных областях

В северных областях ночью и днем без осадков, вечером пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +16...+21.

В центральных областях

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +18...+23.

В южных областях

В южных областях и в Крыму переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25.

В восточных областях

В восточной части переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22.

Погода в Украине 14 апреля/ Укргидрометцентр

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что температура резко снизится - на ряд областей Украины надвигается похолодание. Снижение температуры воздуха затронет не всю территорию нашей страны. Синоптик сказала, где будет похолодание, а где почти летняя жара.

Также ранее сообщалось, что влупят дожди и грозы - синоптики рассказали, какие регионы уже скоро атакует мощная непогода.

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