Когда в Украине ударит +25 градусов: синоптик назвала дату

Погода в Украине станет намного теплее во вторник, 9 апреля. День будет солнечным и теплым.
Температура воздуха будет держаться на уровне от +21 до +25 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Завтра в Украине везде будет солнечно, сухо и тепло. Идеальный синоптический день Температура воздуха в течение дня составит +21...+25 градусов", - отметила она.
В Киеве 9 апреля ожидается также сухая солнечная погода с температурой воздуха +23...+25 градусов, добавила синоптик.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что в Украину идет невыносимая жара - синоптики назвали регионы, где будет теплее всего. Температура воздуха в Украине 8 апреля повысится до 23 градусов тепла.
Также ранее сообщалось, что в Украине уже на днях начнется новая магнитная буря. Магнитная буря ворвется в страну уже 9 апреля и продержится на уровне 3-х баллов.
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