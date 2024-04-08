Когда в Украине ударит +25 градусов: синоптик назвала дату

В Украине существенно потеплеет - температура воздуха уже будет близкой к летней.

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Погода в Украине - когда в Украине ударит +25 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине станет намного теплее во вторник, 9 апреля. День будет солнечным и теплым.

Температура воздуха будет держаться на уровне от +21 до +25 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Завтра в Украине везде будет солнечно, сухо и тепло. Идеальный синоптический день Температура воздуха в течение дня составит +21...+25 градусов", - отметила она.

В Киеве 9 апреля ожидается также сухая солнечная погода с температурой воздуха +23...+25 градусов, добавила синоптик.

Погода в Украине 9 апреля/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украину идет невыносимая жара - синоптики назвали регионы, где будет теплее всего. Температура воздуха в Украине 8 апреля повысится до 23 градусов тепла.

Также ранее сообщалось, что в Украине уже на днях начнется новая магнитная буря. Магнитная буря ворвется в страну уже 9 апреля и продержится на уровне 3-х баллов.

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