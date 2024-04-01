Россия пытается создать условия для запуска конфликта против стран НАТО – ISW

Россия продолжает создавать информационные предпосылки для оправдания возможной эскалации против стран-членов НАТО в будущем, считают в ISW.

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Россия продолжает создавать предпосылки для оправдания эскалации прости стран-членов НАТО / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия продолжает создавать информационные предпосылки для оправдания возможной эскалации конфликта против стран-членов НАТО в ближайшем будущем. С таким утверждением выступили аналитики Института изучения войны (ISW).

В частности, по их мнению, в Кремле хотят, чтобы российские федеральные законы полностью обеспечивались в постсоветских государствах, где не действует юрисдикция Москвы. Это может дать путинскому режиму основание использовать "нарушение законов" в качестве повода для возможной агрессии против стран Запада.

"Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил 31 марта, что Россия будет продолжать отстаивать свое право, вопреки международному праву, применять российское федеральное законодательство к должностным лицам стран НАТО и постсоветским государствам за их действия, совершенные на территории их собственных стран, где у российских судов нет юрисдикции, несмотря на признание того, что судебное преследование по таким делам будет "нереальным"", – говорится в сообщении.

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Кроме того, аналитики напомнили, что ранее МВД страны-агрессора РФ объявило в розыск нескольких чиновников из стран-членов НАТО, обвиняя их в нарушении различных российских законов, хотя чиновники в этот момент находились на территории своих стран.

"Попытки Кремля применить свои федеральные законы к чиновникам НАТО за действия в их собственных странах фактически отрицают суверенитет этих государств и являются частью российских усилий по созданию информационных условий, оправдывающих возможную эскалацию России против стран НАТО в будущем", – подытожили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Риск войны России и НАТО

Немецкие спецслужбы подготовили анализ военной угрозы со стороны России для правительства, в котором прогнозируется, что с 2026 года Россия может напасть на территорию стран-членов Североатлантического альянса.

В разведке Эстонии заявили, что Россия, вероятно, готовится к войне с НАТО, которая может произойти ориентировочно в следующие 10 лет. Кремль перевел экономику на военные рельсы и проводит переформатирование своей армии.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью CNBC от 20 марта подчеркнул, что Путин активизирует усилия по переводу экономики России на военные рельсы, чтобы иметь возможность напасть на НАТО уже в 2026 или 2027 году.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил 9 февраля, что новые разведывательные данные указывают на то, что Россия может попытаться напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет, это быстрее, чем оценивало НАТО в 2023 году.

В январе немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера уже писало о том, что Вооруженные силы Германии готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. В документе подробно излагался возможный "путь к конфликту" между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем. Кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Позже сообщалось, что Bild опубликовало сценарий, который в НАТО считают базовым. Однако есть еще один – потенциальный захват агрессором Россией шведского острова Готланд, писало издание Redaktionsnetzwerk Deutschland. Второй сценарий предусматривает агрессию против стран Балтии. В Альянсе опасаются первого варианта развития событий.

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