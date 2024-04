Россия пытается создать условия для запуска конфликта против стран НАТО – ISW

Страна-агрессор Россия продолжает создавать информационные предпосылки для оправдания возможной эскалации конфликта против стран-членов НАТО в ближайшем будущем. С таким утверждением выступили аналитики Института изучения войны (ISW).

В частности, по их мнению, в Кремле хотят, чтобы российские федеральные законы полностью обеспечивались в постсоветских государствах, где не действует юрисдикция Москвы. Это может дать путинскому режиму основание использовать "нарушение законов" в качестве повода для возможной агрессии против стран Запада.

"Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил 31 марта, что Россия будет продолжать отстаивать свое право, вопреки международному праву, применять российское федеральное законодательство к должностным лицам стран НАТО и постсоветским государствам за их действия, совершенные на территории их собственных стран, где у российских судов нет юрисдикции, несмотря на признание того, что судебное преследование по таким делам будет "нереальным"", – говорится в сообщении.

Кроме того, аналитики напомнили, что ранее МВД страны-агрессора РФ объявило в розыск нескольких чиновников из стран-членов НАТО, обвиняя их в нарушении различных российских законов, хотя чиновники в этот момент находились на территории своих стран.

"Попытки Кремля применить свои федеральные законы к чиновникам НАТО за действия в их собственных странах фактически отрицают суверенитет этих государств и являются частью российских усилий по созданию информационных условий, оправдывающих возможную эскалацию России против стран НАТО в будущем", – подытожили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.