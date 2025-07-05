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Как есть мидии, креветки и улиток и выглядеть как леди, а не бродяга: правила этикета

Анна Ярославская
5 июля 2025, 14:19
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Главред разобрался, как есть морепродукты так, чтобы одобрил британский эксперт Уильям Хэнсон.
Уильям Хэнсон, правила этикета
Уильям Хэнсон рассказал, как по правилам этикета кушать морепродукты / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/williamhansonetiquette, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как правильно есть разные виды морепродуктов
  • Как кушать спагетти в ресторане

Правила этикета за столом делают прием пищи приятных для всех, кто участвует в трапезе. И если основные правила знакомы всем, то с некоторыми блюдами могут возникнуть сложности. Например, если на обед подают морепродукты или спагетти.

Британский эксперт по этикету Уильям Хэнсон рассказал, как кушать сложные блюда, такие как улитки, креветки, икру или спагетти, и не ударить в грязь лицом.

видео дня

Если вам интересны другие советы этого эксперта, читайте материал: Как кушать тост по всем правилам: советы от "короля современного этикета".

Как правильно нужно кушать мидии

Как рассказал Уильям Хэнсон на своем Youtube-канале, прежде всего, никогда не ешьте закрытые мидии.

Возьмите одну мидию и при помощи вилки вытащите из нее мясо.

Далее отложите вилку и используйте первую раковину как щипцы.

Возьмите следующую мидию, "захватите" мякоть этими щипцами и съешьте. Пустые раковины складывайте в отдельную тарелку.

Поскольку пальцы могут стать жирными, то в ресторанах обычно подают чашу для ополаскивания пальцев. Обычно ее ставят слева.

Как по этикету есть икру

По словам Хэнсона, в России некоторые люди берут немного икры и кладут её на подушечку между указательным и большим пальцем. Но в цивилизованном обществе так делать не принято.

Согласно правилам этикета, нужно взять немного икры, положить её на тарелку, затем намазать ее на кусочек тоста или блинчик и съесть.

Как есть улиток по этикету

Улитки могут подаваться к столу как в раковинах, так и без них.

Если улитку подали в раковине, то вам понадобятся специальные щипцы и двузубая вилка.

Возьмите щипцы в левую руку, а раковину - в щипцы. Раковина должна быть обращена отверстием вверх.

С помощью вилки подденьте мясо улитки и аккуратно извлеките его из раковины.

Если улитки приготовлены в соусе, в него можно обмакнуть кусочек хлеба и съесть вместе с улиткой.

Если улитки подаются без раковин, например, в керамических формах, их можно есть обычной вилкой или ложкой.

Как по этикету кушать спагетти

Спагетти принято есть исключительно вилкой.

Чтобы кушать спагетти элегантно, держите вилку зубцами вверх в правой руке, аккуратно подцепите несколько нитей сбоку и начните вращать, чтобы накрутить спагетти на зубцы.

Не накладывайте на вилку слишком много спагетти, чтобы избежать разбрызгивания соуса.

Вращайте вилку, пока не сформируется небольшой комок спагетти, который можно будет аккуратно поднести ко рту.

Хэнсон подчеркнул: спагетти - одно из немногих блюд, где допустим лёгкий наклон к тарелке.

Как правильно есть креветки по этикету

Чтобы кушать креветки, вам понадобятся пальцы, говорит Хэнсон. Вот почему чаша для мытья всё ещё на столе.

"Держите вилку в правой руке зубцами вверх, придерживайте креветку за длинный шов (панцирь) и доставайте мясо, начиная с хвоста, и ешьте", - сказал эксперт по этикету.

Смотрите видео - Как правильно кушать мидии, креветок, улиток и икру:

Ранее Главред писал, как с первого взгляда произвести незабываемое впечатление. Дело в том, что первое впечатление - самое важное. Психологи утверждают, что в 85 случаях из 100 люди строят свое впечатление от первого знакомства с человеком по его внешнему виду. И изменить это впечатление в дальнейшем довольно трудно.

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О персоне: Уильям Хэнсон

Уильям Хэнсон (William Richard Henry Hanson) - ведущий британский эксперт по этикету, автор бестселлеров и основатель компании The English Manner, которая специализируется на обучении этикету, протоколу и современным манерам. Его часто приглашают в качестве консультанта в правительства, корпорации и представителей королевских семей.

Хэнсон - выпускник Clifton College и Университета Манчестера. Член Королевского общества искусств (FRSA) с 2017 года, пишет Википедия.

Хенсон является автором двух книг, ставших бестселлерами по версии Sunday Times, ведет популярные подкасты, в частности The Luxury Podcast, и активно делится знаниями в соцсетях, где имеет миллионы подписчиков.

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