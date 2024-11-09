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Топ-10 правил этикета, которые мы нарушаем и даже не догадываемся об этом

Анна Ярославская
9 ноября 2024, 09:33обновлено 9 ноября, 10:46
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Если следовать основным правилам этикета, то впечатление о вас всегда будет замечательным.
Правила этикета
Правила этикета явлются отражением развития общества / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие правила этикета вы, скорее всего, нарушаете
  • Как нужно делать, чтобы следовать этикету

Правила этикета - это определенные нормы поведения, которые являются отражением развития общества и каждого конкретного человека. Некоторые из них устарели, многие - поменялись со временем, но есть и такие, которые мы нарушаем каждый день, но даже не замечаем этого.

1. Столовый этикет очень сложный, особенно если речь идет о банкете со сменой блюд и большим количеством приборов. Но даже во время более скоромного застолья мы рискуем нарушить этикет, разрезав ножом всю еду на тарелке сразу. По словам экспертов, за раз можно резать только один кусок еды.

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Таким образом, когда вам принесут мясо или рыбу, не нужно её всю нарезать в тарелке. Необходимо отрезать кусочек и скушать, а лишь затем отрезать следующий, поскольку нарезанная пища быстрей остывает и теряет свои вкусовые качества.

К слову знаете ли вы, что существуют два способа пользоваться ножом и вилкой? В чем их отличие читайте в материале: Как правильно есть с помощью ножа и вилки - американский и европейский способы.

2. Многие считают, что если вы встаете из-за стола, то салфетку нужно аккуратно сложить и положить слева от тарелки. В принципе, это правильный способ.

Однако, некоторые эксперты по этикету говорят, что самое правильное, что можно сделать, — это аккуратно сложить салфетку и положить ее на стул.

3. Вопиющее нарушение этикета, которое встречается довольно часто, происходит в ресторане, когда гость свистит, кричит или машет рукой, чтобы позвать официанта.

Что нужно делать по правилам этикета? Просто любезно установите зрительный контакт, и он подойдет к вам в следующий удобный момент.

4. Не стоит объявлять, что вы собираетесь в туалет, если вы сидите, например, на собрании или в компании друзей. Просто скажите, что вам нужно отойти на минутку, а затем вернитесь.

5. Во многих странах мира считается большой ошибкой показывать указательным пальцем на что-либо.

Если вам нужно указать направление или на другого человека, используйте жест открытой ладони.

6. Не задерживайтесь с ответом на приглашение. После его получения у вас есть 24 часа, чтобы подтвердить свое участие или отказаться от него. Если вы не уверены в своих планах, то сообщите хозяину, что вы получили приглашение, но сможете прийти, если рафик это позволит. Тянуть с отказом или согласием до последнего момента считается неприличным.

7. Если вы общаетесь с человеком, старайтесь меньше смотреть по сторонам. Ничто не говорит "Я не хочу быть здесь" так, как блуждающие глаза.

Старайтесь поддерживать зрительный контакт с собеседником. Не быть вовлеченным в разговор является одним из худших нарушений этикета.

8. В наше время большинство из нас пользуются электронной почтой или разными мессенджерами, но если тема обсуждения очень важна или деликатна, то лучше договориться о личной встрече или хотя бы пообщаться по телефону.

9. Мы слишком много подробностей своей личной жизни публикуем в соцсетях. Ваш аккаунт в Facebook, Twitter или Instagram принадлежит вам и, в принципе, это ваше дело, что о себе рассказывать, а что - нет. Но помните, что ваша страница в соцсети может произвести решающее впечатление, когда дело касается поиска работы или личной жизни.

10. Вы носите сумку не на том плече. Сумка всегда должна быть на левом плече или в левой руке. Так правая рука будет свободна для рукопожатий.

Что такое этикет

Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette — этикетка, надпись).

По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости.

Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанноссти и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим.

Виды этикета:

  • государственный (придворный);
  • дипломатический;
  • воинский;
  • религиозный;
  • общегражданский.

Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и др. Столовый этикет является одним из важнейших.

Ранее Главред писал, как с первого взгляда произвести незабываемое впечатление. Дело в том, что первое впечатление - самое важное. Психологи утверждают, что в 85 случаях из 100 люди строят свое впечатление от первого знакомства с человеком по его внешнему виду. И изменить это впечатление в дальнейшем довольно трудно.

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