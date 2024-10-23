Как с первого взгляда произвести незабываемое впечатление: нюансы этикета

Первое впечатление складывается из того, что и как мы говорим, а также из нашего внешнего вида.

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Как произвести хорошее первое впечатление / pixabay.com

Вы узнаете:

Как произвести приятное первое впечатление

На что люди больше всего обращают внимание при первой встрече

Как одеваться элегантно

Первое впечатление - самое важное, ведь всем известна фраза "Встречают по одежке, а провожают по уму". Психологи утверждают, что в 85 случаях из 100 люди строят свое впечатление от первого знакомства с человеком по его внешнему виду. И изменить это впечатление в дальнейшем довольно трудно.

Как с первого взгляда произвести хорошее впечатление, рассказала специалист в вопросах этикета Наталья Миронюк.

Во-первых, человека украшает осанка.

"Любая одежда, дизайнерская или простая, при хорошей осанке выглядит значительно элегантнее. В то же время сгорбленные плечи, втянутая шея создают впечатление подавленности. Поэтому держим спинку ровно", - посоветовала Миронюк.

То, как вы ходите, имеет не менее важное значение. Походка в развалку может испортить впечатление от самой красивой внешности.

Как правильно ходить? Тут есть несколько рекомендаций:

голова должна находиться на одной вертикальной линии с корпусом;

плечи должны быть развернуты, отведены назад и расслаблены;

бедра, поясница, плечи и голова - на одной вертикальной линии;

живот подобран;

при ходьбе ноги должны ставиться на ширине бедер. Выносить вперед ногу надо обязательно на пятку, причем под углом 45 градусов к поверхности земли. Перед тем как она начнет опускаться, должен быть момент полного ее выпрямления;

длина шага у мужчин составляет 70-76 см, а у женщин – 63-65 см.

при ходьбе руки, вытянутые в локтевом суставе, и кисти со свободно согнутыми пальцами приближаются к корпусу, чуть касаясь его.

Обувь должна быть не стоптанная и без остатков грязи. Хорошо начищенные кремом и ухоженные туфли производит благоприятное впечатление.

Также при первом знакомстве люди в первую очередь обращают внимание на улыбку, волосы, аромат, руки и ухоженные ногти.

Белоснежная улыбка означает, что вы вовремя обращаетесь к стоматологу.

Кожа на руках должна быть мягкой, а ногти - ухоженными.

И у мужчин, и у женщин должны быть чистые волосы с не посеченными, а ровно подстриженными кончиками. Мужское лицо должно быть аккуратно выбрито. Если у вас есть борода или усы, то они должны быть опрятными.

Самое важное - помнить о чистоте тела, ведь неприятный запах от человека может отпугнуть собеседника.

Духи лучше наносить не слишком сильно. К слову, духи не распыляют на одежду, поскольку они могут оставить пятна на одежде, которые очень трудно удалить. Парфюм наносят лишь на чисто вымытое тело.

Никогда не наносите духи на публике. У кого-то поблизости может быть аллергия или людям может просто не понравиться запах.

Кто такая Наталья Миронюк Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов. Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

Как одеваться элегантно

Каждая женщина и мужчина должны следить за модой. Однако при этом важно учитывать вес, рост и возраст.

"Искусство одеваться элегантно и красиво заключается в том, чтобы приспособить моду к себе. Одевайтесь так, чтобы не прикрыть недостатки, а подчеркнуть достоинства", - посоветовала Миронюк.

Большую роль играет цвет, который гармонично подходит к цвету ваших глаз и оттенку кожи.

Рекомендации для мужчин:

повседневный костюм должен быть чистым, тщательно отглаженным;

в официальной обстановке пиджак всегда должен быть застегнут (нижнюю пуговицу пиджака не застегивают);

выбор галстука зависит от цвета, рисунка и ткани костюма. Галстуки-бабочки уместны лишь в официальных случаях.

Рекомендации для женщин:

и платье, и дополнение к нему были выдержаны в одной цветовой гамме. Не рекомендуется соединять более двух цветов: один цвет как бы основной, другой – дополнительный;

фактура, рисунок, цвет ткани должны соответствовать возрасту, цвету волос и лица, росту и всей фигуре.

"Перед тем, как выйти из дома, станьте перед зеркалом. Критически оцените себя с ног до головы. Помните, умеренность и элегантность всегда в моде", - добавила эксперт.

Смотрите видео - Что формирует первое впечатление - советы от эксперта по этикету:

Ранее Главред писал о самом важном виде этикета - семейном и о том, какие правила нужно соблюдать для гармонии в семье.

Что такое этикет Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette — этикетка, надпись). По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости. Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанноссти и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим. Виды этикета: государственный (придворный);

дипломатический;

воинский;

религиозный;

общегражданский. Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и др. Столовый этикет является одним из важнейших.

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