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Этикет дома: какие правила нужно соблюдать для гармонии в семье

Анна Ярославская
22 октября 2024, 04:51
86
Семейный этикет, пожалуй, самый важный. Ведь соблюдение этих правил - залог счастливой семьи.
Семья
Семейный этикет сделает отношения счастливыми и гармоничными / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что такое семейный этикет и зачем он нужен
  • Какие правила семейного этикета самые важные
  • Что можно и нельзя делать дома согласно этикету

Считается, что правила этикета нужно использовать только в обществе, чтобы прослыть вежливым и воспитанным человеком. В то же время с домочадцами мы часто позволяем себе определенные вольности. На самом деле семейный этикет не менее важен, поскольку он помогает сохранить крепкую и счастливую семью.

Какие правила этикета самые важные в семье, рассказала эксперт в этих вопросах Наталья Миронюк.

Что значит семейный этикет

Семейный этикет – это свод правил поведения, которые регулируют взаимоотношения между членами семьи в различных жизненных ситуациях.

По сути, это те нормы морали, на фундаменте которых строятся гармоничные семейные отношения. Как и в любом этикете, самый важный критерий общения в семье – это уважение, а самый главный принцип - относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе.

Какие правила этикета важно соблюдать дома

К членам семьи нужно проявлять максимальное уважение. Чтобы совместная жизнь была максимально комфортной, обо всех правилах нужно договориться. Например, поделить между собой домашние обязанности или установить дежурство.

"Появилась семейная проблема? Соберитесь вместе с детьми, выслушайте друг друга, взвесьте компромиссы и тогда решите, как действовать. Не упрекайте друг друга из-за бытовых мелочей", - посоветовала Миронюк.

Каждый член семьи должен поддерживать порядок и чистоту дома.

Слелайте своей привычкой аккуратно складывать одежду в шкаф, класть на место ту или иную вещь, которой пользовались. Мойте за собой посуду.

Для сохранения крепкого брака очень важно, чтобы у каждого из супругов была возможность время от времени побыть в одиночестве. Иногда это очень полезно, поскольку собственные интересы или увлечения для каждого ценны.

Хорошо выглядеть нужно не только в обществе, но и дома. Не стоит ходить с немытой головой, в порванных носках, грязных халатах и в бигуди - это абсолютно не подходит людям, которые уважают и любят себя.

Встречайте и провожайте друг друга. Этот знак внимания всегда и всем приятен. Желайте друг другу хорошего дня, приятного аппетита и спокойной ночи. Так день будет приятным, еда - особенно вкусной, а сны - сладкими.

Будьте всегда вежливы друг с другом, говорите друг другу такие слова, как "спасибо", "благодарю", "пожалуйста", "прости". Они действительно волшебным образом создают атмосферу уважения в семье к каждому ее члену независимо от возраста.

Соблюдайте правила этикета за столом, тогда совместная трапеза будет приятной. Не забывайте, что прием пищи – это возможность пообщаться, поделиться новостями, обсудить планы, вести светскую беседу. И детей важно научить это делать.

Кто такая Наталья Миронюк

Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов.

Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

Что нельзя делать по семейному этикету

Личные вещи и пространство неприкосновенны. Если вы хотите взять вещи братьев и сестер, родителей, детей, то важно спросить разрешение.

В комнату без стука входить не стоит. Если вы хотите, чтобы дети уважали ваше личное пространство, уважайте их, и наоборот.

Не стоит читать переписку и просматривать чужие телефоны.

Личные дневники, в том числе и детские, также нельзя читать без разрешения. Это очень грубое нарушение личного пространства. Так вы проявляется недоверие к партнеру, супругу, ребенку. Это же правило относится к обыску карманов и сумки.

Смотрите видео - Какие правила этикета важно соблюдать дома:

Ранее Главред писал о правилах столового этикета. В частности, эксперт в этих вопросах Наталья Миронюк рассказала, каков правильный этикет употребления супа.

Что такое этикет

Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette — этикетка, надпись).

По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости.

Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанноссти и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим.

Виды этикета:

  • государственный (придворный);
  • дипломатический;
  • воинский;
  • религиозный;
  • общегражданский.

Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и др. Столовый этикет является одним из важнейших.

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