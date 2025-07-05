'Украина умоляла о МиГ-29': Дуда рассказал, как США блокировали передачу самолетов

Ключевые тезисы Дуды:
- В начале войны Украина просила Польшу передать истребители МиГ-29
- Польша обращалась к союзникам НАТО с просьбой разрешить передачу
- США блокировали передачу не только самолетов, но и тяжелой техники
В начале полномасштабной войны Украина неоднократно и настойчиво просила Варшаву передать истребители МиГ-29. Однако этой инициативе мешала позиция Соединенных Штатов. Об этом президент Польши Анджей Дуда рассказал в интервью Onet.
"Украина нас буквально просила о МиГах. Это постоянно звучало во время моих разговоров с Владимиром Зеленским. Мы обращались к нашим союзникам с вопросом, можно ли передать самолеты как страна-член НАТО - и была блокада со стороны американцев", - заявил Дуда.видео дня
По его словам, ограничения касались не только истребителей, но и танков и другой тяжелой техники. Польша получала четкие сигналы, что такая передача нежелательна со стороны США.
В то же время президент отметил, что Украина могла воспринимать ситуацию как нежелание самой Польши передать самолеты, ведь американцы часто советовали обращаться именно к полякам.
"Прежде всего речь шла о МиГ-29. А с другой стороны украинцы приходили к нам с претензиями, потому что слышали от американцев: обратитесь к полякам. И создавалось впечатление, что это Польша не хочет передать эти самолеты", - пояснил польский президент.
Дуда также заявил, что именно Польша первой передала Украине тяжелое вооружение после начала полномасштабной войны и назвал это "спасением Украины в огромной степени". Кроме того, президент Польши подтвердил, что несмотря на первоначальный запрет со стороны США, Украина в конце концов получила истребители МиГ-29.
Передача Украине польских МиГ-29 - новости по теме
Как сообщал Главред, 1 ноября 2024 года глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил на заявление Владимира Зеленского об отказе Варшавы передать МиГ-29. Он подчеркнул, что Польша - прифронтовое государство, которому также угрожает Россия, поэтому "не все возможно".
Также в ноябре прошлого года президент Польши на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте поднял вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29. Польша согласилась это сделать, когда союзники разместят на ее базах современные самолеты с Запад.
Кроме этого, 9 июня украинская тактическая авиация нанесла прицельный удар по скоплению российских войск и складу боеприпасов на южном фронте. Истребитель МиГ-29 применил французскую высокоточную авиабомбу AASM Hammer для удара.
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О персоне: Анджей Дуда
Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.
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