Передача МиГов Украине: Дуда провел переговоры - поставил вопрос 'ребром' в НАТО

Глава Польши назвал главное условие для такой передачи.

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Дуда прокомментировал передачу МИГов Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевое из заявления Дуды:

Варшава готова передать самолеты - какое условие

Польша является транзитной страной для помощи Украине

Президент Польши Анджей Дуда провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. На этих переговорах он поднял вопрос о возможности передачи Украине советских истребителей МиГ-29, пишет Polsat News.

МиГ-29 - характеристика / Инфографика: Главред

По словам Дуды, Польша готова к такой передаче. Есть одно условие - это могло бы произойти, если бы страны НАТО приняли решение о передислокации истребителей с Запада на польские базы.

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"Мы обсудили вопрос наших МиГ-29, которые у нас есть на вооружении...У нас осталась одна эскадрилья МиГов, есть вопрос о решении в этом отношении. Мы сейчас используем эти самолеты. Если мы передадим их Украине, то есть одно принципиальное условие - наше небо должно быть защищено", - сказал он.

Как подчеркнул Дуда, пока польская армия использует советские самолеты для обеспечения безопасности в воздушном пространстве.

Кроме этого, глава Польши напомнил, что его страна каждый день оказывает помощь Украине, ведь является транзитной и "если бы не наша инфраструктура, Украина была бы в чрезвычайно сложной ситуации".

Передача МиГ-29 Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша не передала Украине самолеты МиГ-29, несмотря на достигнутую договоренность с НАТО.

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на добрососедские отношения, Польша не помогла Украине решить важный вопрос защиты от российских ракет ни одним из предложенных способов.

Как сообщал Главред, польские представители неоднократно заявляли о якобы готовности передать Украине старые истребители.

Напомним, что ранее в Варшаве заявляли: Польша передаст МиГ-29 Украине, но только после получения западных истребителей для собственных нужд.

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Кто такой Анджей Дуда Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

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