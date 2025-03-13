Дуда обратился к Трампу по поводу "ядерки": чего хочет польский президент

Просьба лидера Польши, скорее всего, будет воспринята в Москве как крайне провокационная.

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Анджей Дуда обратился с просьбой к Трампу / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

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Дуда надеется возродить проект совместного использования ядерного оружия

Свою идею президент Польши уже обсудил с Келлогом

Президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на польской территории в качестве сдерживающего фактора против будущей российской агрессии. Как пишет издание Financial Times, размещение такого оружия вблизи границ России — на этот раз под контролем США — будет рассматриваться Кремлем как серьезная угроза.

Польский лидер надеется возродить проект совместного использования ядерного оружия, который был представлен администрации бывшего президента Джо Байдена в 2022 году.

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Дуда заявил, что президент Дональд Трамп может переместить американские ядерные боеголовки, хранящиеся в Западной Европе или США, в Польшу. Польский лидер заявил, что недавно обсуждал это предложение со специальным представителем США по Украине Китом Келлогом.

"Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя также должен произойти сдвиг инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, что дело не только в том, что время пришло, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь", — сказал Дуда в интервью Financial Times.

Польский лидер заявил, что Трамп должен решить, где разместить американское ядерное оружие, но напомнил о заявлении президента Владимира Путина, сделанном в 2023 году, о том, что Россия перебросит тактическое ядерное оружие в Беларусь.

"Россия даже не колебалась, когда перебрасывала свое ядерное оружие в Беларусь. Они не спрашивали ни у кого разрешения", - сказал Дуда.

Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерное оружие - последние новости

Как писал Главред, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил о желании провести переговоры с Францией и Великобританией относительно совместного использования их ядерного оружия. В то же время он добавил, что ядерный зонтик Франции и Великобритании должен быть "дополнением" к существующему ядерному щиту США.

Президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы страны отказались от ядерного оружия.

"Скажу, что мы достигли значительного прогресса с Украиной и Россией за последние дни. Было бы замечательно это завершить, чтобы не говорить о ядерном оружии. Было бы замечательно, если бы все избавились от своего ядерного оружия", - заявил Трамп.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Францию уникальной страной в Европе благодаря своему потенциалу ядерного сдерживания. Он также не против распространять эту защиту на европейских союзников.

"Франция поддерживает ядерное сдерживание с 1964 года. Это сдерживание должно распространяться на всех наших европейских союзников", - сказал Макрон.

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