Прогресс с Украиной и РФ и отказ от ядерного оружия - новое заявление Трампа

Трамп заявил, что ядерное оружие - это безумие.

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Трамп высказался о ядерном оружии / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Трампа:

Трамп хочет, чтобы страны отказались от ядерного оружия

У США и России ядерного оружия больше всего

Китай будет иметь столько же ядерного оружия только через четыре-пять лет

Президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы страны отказались от ядерного оружия. Об этом он сказал на трансляции Fox News.

"Скажу, что мы достигли значительного прогресса с Украиной и Россией за последние дни. Было бы замечательно это завершить, чтобы не говорить о ядерном оружии. Было бы замечательно, если бы все избавились от своего ядерного оружия", - заявил Трамп. видео дня

Он также добавил, что у США и России ядерного оружия больше всего, а Китай будет иметь столько же только через четыре-пять лет.

"Было бы замечательно всем разоружиться, потому что ядерное оружие - это безумие. Это действительно безумие. Я продвинулся далеко с Россией, несмотря на эту чушь о "России, России, России". Это была полная мистификация, устроенная плохими людьми. Но я был близок к программе с Россией по разоружению, и мы привлечем Китай. Я говорил с президентом Си, он был бы рад присоединились. Но произошли плохие вещи, такие как сфальсифицированные выборы. Поэтому нам пришлось вернуться через четыре года", - сказал Трамп.

Он отметил, что очень бы хотел начать эти переговоры, отметив, что "денуклеаризация была бы невероятной".

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерное оружие - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио считает, что российская агрессия против Украины является "прокси-войной" между ядерными государствами - Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией - и она должна закончиться. И никто не имеет никакой идеи или плана, как ее завершить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предложит разместить свое ядерное оружие на территории союзников, чтобы заместить США.

В то же время, министр обороны США Пит Гегсет допустил возможность предоставления Украине ядерного оружия. По его словам, это зависит от решения американского президента Дональда Трампа.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

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