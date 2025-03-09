Совместное использование ядерного оружия: Мерц сделал неожиданное предложение

Ядерное оружие Британии и Франции должно стать дополнением к американскому ядерному щиту, считает Фридрих Мерц.

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Фридрих Мерц высказался о совместном использовании ядерного оружия / Коллаж: Главред, Фото: Bundeswehr/Kroth, Facebook/MerzCDU

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Мерц заявил о желании провести переговоры с Францией и Великобританией

Ядерный щит США должен быть дополнен, считает Мерц

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил о желании провести переговоры с Францией и Великобританией относительно совместного использования их ядерного оружия.

В то же время он добавил, что ядерный зонтик Франции и Великобритании должен быть "дополнением" к существующему ядерному щиту США, сообщает The Guardian.

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"Совместное использование ядерного оружия - это вопрос, о котором нам нужно говорить... Мы должны становиться сильнее вместе в сфере ядерного сдерживания", - подчеркнул немецкий политик.

При этом Мерц обратил внимание на то, что необходимо говорить по этому вопросу и с Францией, и с Британией.

Вместе с тем он добавил, что ядерное оружие Британии и Франции должно стать дополнением к американскому ядерному щиту, который Германия хотела бы сохранить.

/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о том, что Франция готова разместить ядерное оружие на территории некоторых стран. Президент Франции подчеркнул, что ядерная доктрина его страны не меняется.

Напомним, ранее Макрон назвал Францию уникальной страной в Европе благодаря своему потенциалу ядерного сдерживания. Он также не против распространять эту защиту на европейских союзников.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие.

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Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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