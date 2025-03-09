Совместное использование ядерного оружия: Мерц сделал неожиданное предложение

Важно:
- Мерц заявил о желании провести переговоры с Францией и Великобританией
- Ядерный щит США должен быть дополнен, считает Мерц
Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил о желании провести переговоры с Францией и Великобританией относительно совместного использования их ядерного оружия.
В то же время он добавил, что ядерный зонтик Франции и Великобритании должен быть "дополнением" к существующему ядерному щиту США, сообщает The Guardian.
"Совместное использование ядерного оружия - это вопрос, о котором нам нужно говорить... Мы должны становиться сильнее вместе в сфере ядерного сдерживания", - подчеркнул немецкий политик.
При этом Мерц обратил внимание на то, что необходимо говорить по этому вопросу и с Францией, и с Британией.
Вместе с тем он добавил, что ядерное оружие Британии и Франции должно стать дополнением к американскому ядерному щиту, который Германия хотела бы сохранить.
Ранее сообщалось о том, что Франция готова разместить ядерное оружие на территории некоторых стран. Президент Франции подчеркнул, что ядерная доктрина его страны не меняется.
Напомним, ранее Макрон назвал Францию уникальной страной в Европе благодаря своему потенциалу ядерного сдерживания. Он также не против распространять эту защиту на европейских союзников.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие.
Читайте также:
- Угроза ударов баллистики РФ по городам Украины: эксперт о громком решении Трампа
- Ядерное оружие, Трамп, мирный план и оборона Европы: Макрон сделал ряд громких заявлений
- США пытаются усадить РФ и Украину за стол переговоров: чем шантажирует Трамп
Кто такой Фридрих Мерц
Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.
25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.
По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред