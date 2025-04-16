'Это классическая российская пропаганда': Дуда раскрыл суть заявлений Кремля

Ключевые заявления:
- Россия ведет себя агрессивно, перебрасывает ядерное оружие в Беларусь
- НАТО является оборонительным альянсом, а Польша усиливает собственную безопасность
Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы, высказанные главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, в отношении Польши и стран Балтии. Об этом пишет РАР
Дуда подчеркнул, что подобные заявления являются ярким примером "классической российской дезинформации, характерной для советской школы пропаганды".
"Так говорит Россия, которая перебрасывает свое ядерное оружие в Беларусь, нагло приближая ее к границам НАТО и Евросоюза. Россия, которая ведет себя агрессивно в отношении НАТО и реализует свой жестокий и кровожадный империализм, нападая на Украину три года", - подчеркнул польский лидер на пресс-конференции в Загребе вместе с президентом Хорватии Зораном Милановичем.
Дуда также подчеркнул, что НАТО является исключительно оборонительным альянсом, и призвал к спокойствию и продолжению политики, направленной на укрепление безопасности и устойчивости стран альянса.
"Укрепление евроатлантических связей, модернизация наших армий, чтобы потенциал сдерживания был реальным в наших странах", - добавил он.
Позиция России
Отметим, что Нарышкин обвинил страны НАТО в "наращивании военной активности" вблизи границ России. Он также заявил, что Польша и страны Балтии являются "первыми, кто пострадает" в случае конфликта между Москвой и Североатлантическим альянсом.
Эти заявления были сделаны 15 апреля во время общения Нарышкина с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске.
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Кто такой Анджей Дуда
Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.
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