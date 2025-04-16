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"Это классическая российская пропаганда": Дуда раскрыл суть заявлений Кремля

Руслан Иваненко
16 апреля 2025, 16:50обновлено 16 апреля, 17:40
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Что сказал Анджей Дуда о России и Балтике.
'Это классическая российская пропаганда': Дуда раскрыл суть заявлений Кремля
Россия угрожает Польше и Балтии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Ключевые заявления:

  • Россия ведет себя агрессивно, перебрасывает ядерное оружие в Беларусь
  • НАТО является оборонительным альянсом, а Польша усиливает собственную безопасность

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы, высказанные главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, в отношении Польши и стран Балтии. Об этом пишет РАР

Дуда подчеркнул, что подобные заявления являются ярким примером "классической российской дезинформации, характерной для советской школы пропаганды".

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"Так говорит Россия, которая перебрасывает свое ядерное оружие в Беларусь, нагло приближая ее к границам НАТО и Евросоюза. Россия, которая ведет себя агрессивно в отношении НАТО и реализует свой жестокий и кровожадный империализм, нападая на Украину три года", - подчеркнул польский лидер на пресс-конференции в Загребе вместе с президентом Хорватии Зораном Милановичем.

Дуда также подчеркнул, что НАТО является исключительно оборонительным альянсом, и призвал к спокойствию и продолжению политики, направленной на укрепление безопасности и устойчивости стран альянса.

"Укрепление евроатлантических связей, модернизация наших армий, чтобы потенциал сдерживания был реальным в наших странах", - добавил он.

Позиция России

Отметим, что Нарышкин обвинил страны НАТО в "наращивании военной активности" вблизи границ России. Он также заявил, что Польша и страны Балтии являются "первыми, кто пострадает" в случае конфликта между Москвой и Североатлантическим альянсом.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО / Инфографика: Главред

Эти заявления были сделаны 15 апреля во время общения Нарышкина с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске.

Угроза нападения России на страны Европы - новости по теме

Ранее Главред писал, что в случае поражения Украины, или устойчивого прекращения огня, при котором страна-агрессор Россия оттянет значительную часть своей боеспособной армии и перебросит ее в другое место, Европа рискует стать объектом реальной угрозы.

Накануне стало известно, что политика Трампа может привести к серьезному изменению характера войны. Как убежден российский журналист, политолог, политический философ Александр Морозов, такие действия Штатов могут развязать руки Путину. Вполне вероятно, что в таком случае уже к концу 2025 года мы действительно увидим французских и шведских спецназовцев, которые воюют в Украине не как отдельные добровольцы-волонтеры, а как полноценные подразделения.

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Кто такой Анджей Дуда

Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

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