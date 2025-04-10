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"Киев за три дня" 2.0: Россия планирует военные учения в Беларуси "Запад-2025"

Руслан Иваненко
10 апреля 2025, 17:57
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Возможно ли повторение сценария 2022 года.
'Киев за три дня' 2.0: Россия планирует военные учения в Беларуси 'Запад-2025'
Кремль планирует учения / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео, google.com/maps

Кратко:

  • Россия и Беларусь проведут учения "Запад-2025" осенью
  • Сырский предупредил об угрозе повторного наступления на Киев
  • В Беларуси сейчас находятся преимущественно тыловые подразделения РФ

Осенью 2025 года на территории Беларуси запланированы очередные совместные военные учения России и Беларуси под названием "Запад-2025". По мнению главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сирского, такие учения могут скрывать подготовку к новому этапу агрессии, в частности - попытку повторного наступления на Киев.

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"Все учения имеют какую-то цель. И одна из таких целей - это скрытое создание группировок наступательных войск. То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

По словам главкома, Россия не оставляет намерений установить контроль над украинской столицей, несмотря на провал масштабного вторжения в 2022 году. Захват Киева остается стратегической целью Кремля, поскольку именно столица является политическим и символическим центром Украины, а действующая власть во главе с президентом Зеленским продолжает оказывать активное сопротивление.

Сырский также напомнил, что именно под видом учений в Беларуси Россия в 2022 году сформировала наступательную группировку, которая впоследствии была задействована в попытке захвата Киева.

Александр Сырский
Александр Сырский / Главред - инфографика

Состояние группировки российских войск в Беларуси на апрель 2025 года

  • Радиотехнический узел "Барановичи" и 43-й узел связи "Вилейка" - около 1 450 военных;
  • Персонал на аэродромах "Барановичи", "Зябровка" и "Мозырь" - около 530 человек;
  • 313-я военная прокуратура гарнизона и 484-й военный следственный отдел - около 20 человек;
  • 1405-я база артиллерийских боеприпасов (военная часть 42707, с. Большая Горожа, Осиповичский район) - около 20 военных;
  • Представители ЧВК "Вагнер" - около 100 человек.

Сейчас речь идет преимущественно о подразделениях ПВО, радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, технический персонал и другие части тылового обеспечения. Это не боевые штурмовые или мотострелковые подразделения, а скорее силы, отвечающие за защиту и обслуживание.

Ситуация на фронте в Украине

Как сообщал Главред, в ISW рассказали, удерживают ли ВСУ позиции в Курской и Белгородской областях. Геолокационные кадры показывают, что россияне продвинулись к центральной Демидовке.

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит масштабное наступление. Резервы армии РФ проходят учения на полигонах.

Кроме того, на Лиманском направлении Силы обороны Украины снова продемонстрировали, что в нашем небе чужим "птицам" не место. На этот раз добычей наших защитников стал экспериментальный российский БПЛА-разведчик "Мерлин-ВР", стоимость которого превышает $300 тыс. за единицу.

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Украинско-белорусские отношения

Беларусь приняла участие в полномасштабном вторжении России в Украину. Этот факт подтвердил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Республика Беларусь и белорусы находились в разной степени вовлеченности в российско-украинской войне. События ознаменовались наиболее масштабным участием белорусов в боевых действиях за рубежом в XXI веке.

По данным МИД Украины, в начале вторжения Александр Лукашенко заверил президента Украины Владимира Зеленского, что не будет привлекать вооруженные силы своей страны на стороне Российской Федерации.

На начальных этапах войны Беларусь предоставила свою территорию российским солдатам для нападения на Украину, но, похоже, не посылала своих солдат на войну. В день вторжения Госпогранслужба Украины сообщила о попытке российских войск прорваться через белорусско-украинскую границу на пункте пропуска городка Вильча.

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военные учения Александр Сырский война России и Украины
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