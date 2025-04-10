'Киев за три дня' 2.0: Россия планирует военные учения в Беларуси 'Запад-2025'

Возможно ли повторение сценария 2022 года.

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Кремль планирует учения / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео, google.com/maps

Кратко:

Россия и Беларусь проведут учения "Запад-2025" осенью

Сырский предупредил об угрозе повторного наступления на Киев

В Беларуси сейчас находятся преимущественно тыловые подразделения РФ

Осенью 2025 года на территории Беларуси запланированы очередные совместные военные учения России и Беларуси под названием "Запад-2025". По мнению главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сирского, такие учения могут скрывать подготовку к новому этапу агрессии, в частности - попытку повторного наступления на Киев.

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"Все учения имеют какую-то цель. И одна из таких целей - это скрытое создание группировок наступательных войск. То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

По словам главкома, Россия не оставляет намерений установить контроль над украинской столицей, несмотря на провал масштабного вторжения в 2022 году. Захват Киева остается стратегической целью Кремля, поскольку именно столица является политическим и символическим центром Украины, а действующая власть во главе с президентом Зеленским продолжает оказывать активное сопротивление.

Сырский также напомнил, что именно под видом учений в Беларуси Россия в 2022 году сформировала наступательную группировку, которая впоследствии была задействована в попытке захвата Киева.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Состояние группировки российских войск в Беларуси на апрель 2025 года

Радиотехнический узел "Барановичи" и 43-й узел связи "Вилейка" - около 1 450 военных;

Персонал на аэродромах "Барановичи", "Зябровка" и "Мозырь" - около 530 человек;

313-я военная прокуратура гарнизона и 484-й военный следственный отдел - около 20 человек;

1405-я база артиллерийских боеприпасов (военная часть 42707, с. Большая Горожа, Осиповичский район) - около 20 военных;

Представители ЧВК "Вагнер" - около 100 человек.

Сейчас речь идет преимущественно о подразделениях ПВО, радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, технический персонал и другие части тылового обеспечения. Это не боевые штурмовые или мотострелковые подразделения, а скорее силы, отвечающие за защиту и обслуживание.

Ситуация на фронте в Украине

Как сообщал Главред, в ISW рассказали, удерживают ли ВСУ позиции в Курской и Белгородской областях. Геолокационные кадры показывают, что россияне продвинулись к центральной Демидовке.

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит масштабное наступление. Резервы армии РФ проходят учения на полигонах.

Кроме того, на Лиманском направлении Силы обороны Украины снова продемонстрировали, что в нашем небе чужим "птицам" не место. На этот раз добычей наших защитников стал экспериментальный российский БПЛА-разведчик "Мерлин-ВР", стоимость которого превышает $300 тыс. за единицу.

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