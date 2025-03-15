Лукашенко обозвал Зеленского 'гнидой' - спикер МИД Украины дал достойный ответ

Спикер МИД Георгий Тихий ответил Лукашенко на оскорбление в адрес президента Украины.

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Спикер МИД Украины назвал Лукашенко "тараканом" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

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Лукашенко назвал президента Украины "гнидой"

В МИД Украины назвали Лукашенко "тараканом" и подчеркнули, что его высказывания являются недопустимыми

В пятницу, 14 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал украинского президента "гнидой". Глава МИД Украины Георгий Тихий заявил в X, что подобные высказывания являются абсолютно неприемлемыми, особенно из уст человека, который непосредственно способствовал российской агрессии против Украины.

Во время визита в Москву самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой, в котором высказался о возможных переговорах, украинской власти и президенте Владимире Зеленском.

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В разговоре со Скабеевой Лукашенко заявил, что в Европе якобы нет политиков, способных договариваться. На ее уточняющий вопрос, есть ли такие в Украине, он ответил, что "нет, но Россия и Беларусь все равно разговаривают".

Российская пропагандистка Скабеева также спросила Лукашенко о его отношении к Владимиру Зеленскому, напомнив, что весной 2023 года белорусский диктатор назвал президента Украины "гнидой". Лукашенко не только не отказался от своих слов, но и повторил оскорбительную риторику: "Володя как сын мне был, но поступил как гн**a".

Реакция МИД Украины

На очередной циничный выпад Лукашенко в отношении украинского президента отреагировало Министерство иностранных дел Украины. Представитель МИД Георгий Тихий назвал белорусского диктатора "тараканом", а его слова - недопустимыми.

"Оскорбления в адрес руководителя Украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. К тому же переход в сферу энтомологии не пойдет на пользу таракану", - написал Тихий.

Заявления Лукашенко - последние новости

Как сообщал Главред, после инициативы Украины и США по 30-дневному перемирию Кремль и Минск опубликовали совместное заявление по итогам встречи Путина и Лукашенко. Диктаторы обвинили НАТО в "дестабилизирующих действиях" и заявили, что альянс якобы провоцирует риск вооруженного конфликта между ядерными державами.

Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возобновление диалога между Россией и США не должно вызывать оптимизма у сторонников режима в Беларуси. По его словам, Вашингтон может попытаться "рассорить" Москву и Пекин.

Кроме этого, МИД Украины назвал так называемые президентские выборы в Беларуси фарсом и поддержал оценки ЕС относительно их результатов. В заявлении МИД указано, что выборы проходили в условиях политических репрессий, отсутствия альтернативных кандидатов и полного контроля власти.

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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