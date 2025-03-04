Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Надо копать": Лукашенко хочет начать поиск редкоземельных металлов в Беларуси

Мария Николишин
4 марта 2025, 14:25
36
Лукашенко заявил, что поиск редкоземельных металлов - это будущее Беларуси.
'Надо копать': Лукашенко хочет начать поиск редкоземельных металлов в Беларуси
Поиск редкоземельных металлов в Беларуси / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

  • В Беларуси начнут поиск редкоземельных металлов
  • Лукашенко поставил задачу перед соответствующим министром

В Беларуси начнут поиск редкоземельных металлов. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БелТА.

"Самая актуальная тема. В силу известных обстоятельств сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов", - сказал он.

видео дня

По его словам, он уже ставил задачу перед соответствующим министром.

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и другое: и химия, и нефть, и газ. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", - заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси также добавил, что геологоразведка в Беларуси развита недостаточно, находится на низком уровне.

"Поэтому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды упираться вместе с вами придется прилично. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", - сказал он.

'Надо копать': Лукашенко хочет начать поиск редкоземельных металлов в Беларуси
Что такое редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Редкоземельные металлы - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп искал способы обменять редкоземельные металлы Украины на помощь Киеву от Вашингтона.

28 февраля США и Украина должны были подписать соглашение о полезных ископаемых, но этого не произошло.

В то же время, российские чиновники предложили заключить соглашение, которое позволило бы США получать прибыль с добычи критически важных минералов и металлов, находящихся под оккупацией РФ.

Читайте также:

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Лукашенко новости Беларуси
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Выступить посредником в переговорах: Трамп обратился к Путину за помощью

Выступить посредником в переговорах: Трамп обратился к Путину за помощью

14:50Мир
Трамп разозлился и остановил помощь Украине после одной фразы Зеленского – WSJ

Трамп разозлился и остановил помощь Украине после одной фразы Зеленского – WSJ

14:45Мир
"Надо копать": Лукашенко хочет начать поиск редкоземельных металлов в Беларуси

"Надо копать": Лукашенко хочет начать поиск редкоземельных металлов в Беларуси

14:25Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Драить туалет вручную больше не надо: что нужно добавить в унитаз, простой метод

Драить туалет вручную больше не надо: что нужно добавить в унитаз, простой метод

Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

"Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление

"Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 марта (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

14:50

Выступить посредником в переговорах: Трамп обратился к Путину за помощью

14:45

Трамп разозлился и остановил помощь Украине после одной фразы Зеленского – WSJ

14:35

3 самых лучших способа, чем отмыть жирный пол на кухне: не будет ни капли грязиВидео

14:25

"Надо копать": Лукашенко хочет начать поиск редкоземельных металлов в Беларуси

14:23

"Есть попадания и пожары": в Генштабе раскрыли детали массированного удара по РФ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:18

"Страсть - не вечна": Тоня Матвиенко заговорила про отношения с Мирзояном

14:15

Дзюдоистка Белодед засветила кольцо с огромным камнем на безымянном пальце

14:10

Разоблачителя НАБУ задержали на продаже партии наркотиков: Бюро пора перезагружать, – экспертВидео

14:10

Около 90% вооружений, ранее выделенных Украине, уже доставлены в страну - СМИ

Реклама
14:09

Пасха в 2025 году: когда празднуют католики и православные

14:05

Четвертая волна ОКО ЗА ОКО: сеть ОККО присоединяется к "Дронопаду" "Повернись живим"

13:42

Залужный назначен на новую должность - указ президента Зеленского

13:34

"Лучший вклад": Песков цинично ответил на приостановку помощи США Украине

13:32

Закупка аналогов и новое производство: в ОП оценили ситуацию с поставками оружия

13:08

Меган Маркл отреклась от своей фамилии - причина

13:02

Вашингтон хочет добиться переговоров Зеленского с Путиным: СМИ узнали сценарий

12:59

"Еще будет и похолодание, и мокрый снег": синоптик обескуражила прогнозом погоды

12:54

Ожидают перемирия: оккупанты отказываются идти на штурм в Херсонской области

12:47

Некоторые украинцы останутся без субсидий: кто потеряет выплаты уже в марте

12:32

"Так дорог мне": Кристина Орбакайте обратилась к россиянам

Реклама
12:19

В Белом доме раскрыли причину изменения позиции США по войне в Украине

12:14

В США могут ограничить возможности Украины бить дронами по РФ - какая причина

12:03

Волшебная жидкость для орхидей: как и зачем применять кокосовую водуВидео

11:43

Перевооружение ЕС: €800 млрд выделят на безопасность Европы и поддержку Украины

11:42

Официального решения о заморозке помощи Украине от США не было - The Economist

11:34

5000 гривен на оплату коммуналки: какие украинцы могут получить выплаты

11:20

В Раде назвали сроки "запаса прочности" Украины после паузы в поставках от США

11:14

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Крысам - драма, Свиньям - сплетни

10:56

Венгрия заблокировала выделение Украине 20 млрд евро помощи от ЕС – Politico

10:47

"Не будет извиняться": Зеленский готов выполнить только одно из требований Трампа

10:41

Весна разочарует: какой будет погода в Украине в марте, апреле, мае

10:41

Лучше введения миротворцев: Вэнс назвал главную гарантию безопасности для Украины

10:30

Удар прошёлся по детской поликлинике: россияне атаковали города Украины дронамиФото

10:18

В девяти областях Украины гремели взрывы: РФ ударила десятками дронов

10:17

"Хочу жениться": путинист Киркоров ошеломил заявлением о неконтролируемой дочери

09:36

Мощная атака беспилотников: дроны ударили по двум НПЗ и нефтебазе в РФ

09:25

"Голодал": Потап потряс похудением на 20 килограммов и показал новое фото

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 марта (обновляется)

09:03

Голливудский актер Адам Сэндлер на Оскаре и в спортивном костюме потроллил ТрампаВидео

08:57

Прекращение помощи от США: в Defense Express назвали худший сценарий

Реклама
08:57

Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ – WP

08:35

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:22

Почти, как отец: бывший муж Ани Лорак показал дочь впервые за долгое время

08:19

"Дверь открыта": у Трампа назвали условие участия Зеленского в переговорах

08:10

Трамп ничего не хочет видеть дальше собственного носамнение

07:59

В ЕС согласовывают вопрос конфискации €200 млрд российских активов – FT

07:45

Иракли Макацария впервые показал лицо сына

07:10

Чем отличаются 2 женщины: только остроглазый гений ответит за 21 секунду

06:57

"Ответ на плохое поведение": Трамп приостановил военную помощь Украине - CNN

06:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 10

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять