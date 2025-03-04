'Надо копать': Лукашенко хочет начать поиск редкоземельных металлов в Беларуси

Лукашенко заявил, что поиск редкоземельных металлов - это будущее Беларуси.

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Поиск редкоземельных металлов в Беларуси / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

В Беларуси начнут поиск редкоземельных металлов

Лукашенко поставил задачу перед соответствующим министром

В Беларуси начнут поиск редкоземельных металлов. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БелТА.

"Самая актуальная тема. В силу известных обстоятельств сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов", - сказал он. видео дня

По его словам, он уже ставил задачу перед соответствующим министром.

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и другое: и химия, и нефть, и газ. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", - заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси также добавил, что геологоразведка в Беларуси развита недостаточно, находится на низком уровне.

"Поэтому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды упираться вместе с вами придется прилично. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", - сказал он.

Что такое редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Редкоземельные металлы - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп искал способы обменять редкоземельные металлы Украины на помощь Киеву от Вашингтона.

28 февраля США и Украина должны были подписать соглашение о полезных ископаемых, но этого не произошло.

В то же время, российские чиновники предложили заключить соглашение, которое позволило бы США получать прибыль с добычи критически важных минералов и металлов, находящихся под оккупацией РФ.

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

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