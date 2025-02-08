Историческое событие: страны Балтии отсоединились от энергосистемы РФ и Беларуси

Прекратив энергетическую зависимость от РФ, страны Балтии лишили агрессора возможности использовать энергию как оружие против них, сказал глава МИД Эстонии.

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Страны Балтии отсоединились от энергосистемы России и Беларуси/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com/ua

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Страны Балтии 8 февраля отсоединились от энергосистемы России и Беларуси

Так они лишили РФ возможности использовать энергию как оружие против них, сказал глава МИД Эстонии

Литва, Латвия и Эстония отсоединились от энергетической системы страны-агрессора России и Беларуси. Страны Балтии планировали сделать это с 2017 года.

Энергетическое сообщение было перекрыто утром в субботу, 8 февраля. Об этом сообщило LSM.

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Энергосистема стран Балтии в ближайшие часы будет работать автономно. До конца дня 9 февраля она подключится к Европейской энергетической системе.

Процесс перехода, как ожидается, будет незаметным для потребителей. Однако жителям стран рекомендовали позаботиться заранее, чтобы их телефоны и ноутбуки были заряжены, на случай маловероятных перебоев со светом.

"Прекратив энергетическую зависимость стран Балтии от России, мы лишим агрессора возможности использовать энергию как оружие против нас", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Из-за этого отсоединения российский Калининград тоже перевел свою энергосистему на автономный режим.

Как сообщал ранее Главред, Буданов назвал условие военной угрозы России странам Балтии. Потенциальная угроза со стороны России таким странам, как Латвия, Литва и Эстония, сохраняется, сказал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Напомним, как ранее сообщало издание Welt, Путин начал "теневую" войну - Россия атакует, над Европой нависла угроза. Несмотря на большие проблемы внутри страны и медленное продвижение в Украине в Кремле не отказываются от планов захватить Европу.

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