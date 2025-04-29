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Советский пережиток, или нет: почему в Украине не празднуют День труда

Анна Косик
29 апреля 2025, 07:29
88
В том, что День труда передался со времен СССР есть лишь частичная правда.
День труда
День труда - откуда на самом деле происходит праздник / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Где основали День труда
  • Как День труда празднуют в западных странах
  • Какова история Дня труда в украинском контексте

Ранее в Украине дата 1 мая ассоциировалась с выходным на День труда. Сегодня же, в связи с полномасштабным вторжением страны-агрессора России в Украину, 1 мая не является государственным выходным, а значительная часть общества считает его советским пережитком, который не имеет отношения к современной Украине. Но действительно ли это так?

Главред узнал, где и при каких обстоятельствах на самом деле возник День труда и связана ли с этим Украина. Об этом в эфире Сніданку з 1+1 рассказал украинский телеведущий Егор Гордеев.

По его словам, День труда - это на самом деле международный праздник, который отмечают в 143 странах мира. Возник он в конце 19 - начале 20 века в США, когда люди тяготели к левым настроениям и объединению.

"Чем мощнее развивалась промышленность в мире, тем больше людей в этом мире объединяло одно и то же: одни и те же привычки, быт, проблемы, амбиции. Чикаго, 1 мая 1886 года - сотни тысяч рабочих крупнейших промышленных центров США на площадях требовали внедрения 8-часового рабочего дня. Дело даже дошло до бомбы в сторону полицейских. Тогда было до 10 погибших. Это первая официальная кровь за надлежащие условия труда в новом капиталистическом мире. И именно такой смысл вкладывают в этот день с 1890-х годов", - пояснил ведущий.

В современном мире, конечно, уже никто не проливает кровь за уровень жизни и за уровень труда. За годы это движение на Западе трансформировалось в работу профсоюзов и взаимодействие с государством.

Смотрите видео о том, как возник Международный день труда:

Если же говорить об Украине, то история Дня труда у нас совсем другая. Пока Запад строил систему справедливого и эффективного труда, сдерживания и противовесов между профсоюзами и государством, наша страна в составе СССР строила коммунизм, очень часто не с человеческим лицом.

Примером этого, по словам Гордеева, является большая демонстрация работников на киевском крещатике через несколько дней после крупнейшей техногенной катастрофы человечества - Чернобыльской катастрофы 26 апреля 1986 года.

"Школьники, пионеры, рабочие идут в загрязненном радиацией Киеве в жару без малейшего подозрения, что прямо в эти секунды делают себя не ветеранами, а инвалидами труда. Весь труд в Советском Союзе строился так - вопреки ценности человека, за какие-то абстрактные идеалы достоинства и добра", - подчеркнул он.

Сейчас в независимой Украине изменились идеалы, но вот эта абстрактность осталась, она передалась нам в наследство. До недавнего времени в Украине 1 мая было выходным днем, но при этом у украинцев все еще не было культуры труда и навыков, как ее пошагово и достойно защищать.

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Кто такой Егор Гордеев?

Егор Гордеев - украинский ведущий телеканала 1+1, продюсер, журналист. Ведет утреннее шоу Сніданок з 1+1 в паре с Нелей Шовкопляс с 2017 года. Занимается благотворительностью. В сфере его интересов лежит забота о детях в больницах и бездомных животных.

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