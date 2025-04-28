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Кем на самом деле были гайдамаки: историк привел новые факты о повстанцах

Руслан Иваненко
28 апреля 2025, 19:55
123
Почему их использовали в чужих интересах, и как повстанцы влияли на международную политику.
Гайдамаки
Кем на самом деле были гайдамаки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Вы узнаете:

  • Кем были гайдамаки
  • Почему их борьба не принесла успеха
  • Какие территории охватывало движение

Гайдамаки - это названные народом повстанцы, которые действовали на Правобережной Украине в XVIII веке под властью Речи Посполитой. Главред решил разобраться, кто такие "гайдамаки" и что такое "гайдамацкое движение". В этом помог Евгений Букет, почетный краевед Украины и гость YouTube-канала "История без мифов".

Что означает слово "гайдамак" и откуда оно происходит

Термин "гайдамак" имеет турецкое происхождение и в переводе означает "прогонщик" - человек, который гонит. Первое письменное упоминание об этом слове датируется 1649 годом, когда гайдамаками называли повстанцев, поддерживавших Богдана Хмельницкого. Со временем значение изменилось: так начали называть борцов против польской власти на украинских землях.

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Кто участвовал в гайдамацком движении и какие территории оно охватывало

Как отмечают историки, информация об участниках движения сохранилась в архивных источниках XVII-XVIII веков. В ряды гайдамаков входили атаманы, сотники Войска Запорожского и все, кто стремился восстановить украинскую государственность, основанную гетманом Богданом Хмельницким. Гайдамаков активно поддерживали также крестьяне.

Гайдамацкое движение охватывало практически всю Правобережную Украину - от южных османских границ до города Мозырь (ныне территория Беларуси) на севере. На западе границы достигали рек Случь и Горынь. Фактически движение распространялось на земли Киевского, Подольского и Брацлавского воеводств.

Международный резонанс гайдамацкого движения

Гайдамацкое движение привлекло внимание многих государств, заинтересованных в контроле над украинскими землями. Империи пытались использовать гайдамаков в собственных интересах.

Из-за действий гайдамаков неоднократно вспыхивали русско-турецкие войны. Поскольку различные группировки повстанцев сотрудничали с разными сторонами, до сих пор сложно точно оценить их истинную цель.

Историк

Почему гайдамачество потерпело поражение

Гайдамацкое движение не имело единого центра руководства и поддержки среди элит запорожцев. Кроме этого, территория Войска Запорожского в то время находилась под влиянием нескольких государств, что ограничивало ее самостоятельность и усложняло борьбу за независимость.

Что известно о YouTube-канале "История без мифов"?

"История Без Мифов" - это популярный канал о прошлом Украины и мира без прикрас и фальсификаций. Экспертами наших программ являются профессиональные историки (доктора и кандидаты исторических наук, профессора, доценты, сотрудники научных институтов и исторических музеев), каждый из которых является специалистом по конкретной проблематике. Тематика выпусков охватывает все периоды и освещает широкий спектр вопросов: политическая, военная, экономическая история, история международных отношений, история культуры, искусств и спорта, биографии выдающихся личностей. Цель нашего проекта - опровержение антинаучных мифов, фейков и стереотипов об Украине и украинцах, распространение общественного интереса к истории, гордости за славное прошлое, победы и достижения украинского народа, содействие консолидации украинского общества, формирование положительного имиджа Украины и украинцев. Youtube.com

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