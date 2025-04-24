Рассекречено второе название Днепра: историк раскрыл, как река называлась изначально

Мало кто знает, но славная украинская река Днепр имеет несколько исторических названий, о которых рассказал профессиональный историк Александр Алферов.

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Какое второе название Днепра - историк рассказал, как Днепр назывался изначально / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как раньше называли реку Днепр

Как назывался Днепр в старину

Как славяне называли реку Днепр

Славная река Днепр, которая веками была артерией украинских земель, имеет давнюю историю, которая хранит не одно, а по меньшей мере три названия. Об этом рассказал украинский историк, популяризатор прошлого Украины Александр Алферов.

Главред выяснил, какое первое название Днепра.

Какое второе название Днепра

"Второе название реки Днепр - Борисфен. Так называли эту реку в греческих источниках", - отмечает Алферов в видео на YouTube.

Историк объясняет, что именно под этим названием река упоминается в трудах античного автора Геродота, которого считают отцом истории. В его трактовке Днепр стоит в одном ряду с такими гигантами, как Нил и Дунай. Это свидетельствует об огромном значении реки в тогдашнем мировосприятии.

Смотрите видео об истории названия Днепра:

Каково происхождение названия Борисфен - что означает Брисфен

Несмотря на многочисленные предположения, этимология названия "Борисфен" точно неизвестна. По словам историка, есть несколько гипотез: мол, это могло быть скифское слово со значением "желтое место", или же производное название от реки Березина, которое трансформировалось через греческую транскрипцию.

"Мы не знаем об этом совсем ничего окончательного", - подчеркивает Александр Алферов.

Он также рассказал, что в скифской мифологии Борисфен имел статус божества реки, а его дочь стала женой главного скифского бога Папая. Их сын Таргитай считался первым скифским царем и родоначальником всего скифского народа.

Какое третье название Днепра - как Днепр называли в древности

Но Борисфен не единственное древнее название Днепра, отмечает Алферов. В "Слове о полку Игореве", одном из самых выдающихся произведений древней украинской литературы XII века, река упоминается как "Днепр Славутица", а в думах о Самойле Кошке и Хведоре Безродном - уже как "Славута".

Смотрите видео об истории Днепра:

"В 1642 году Ян Анджей Морштын пишет, что Днепр украинский называется Славутой. А в произведении Мартина Пашковского от 1615 года это название тоже упоминается как Река Славная", - добавляет историк.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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