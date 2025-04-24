Рассекречено второе название Днепра: историк раскрыл, как река называлась изначально

О чем идет речь в материале:
- Как раньше называли реку Днепр
- Как назывался Днепр в старину
- Как славяне называли реку Днепр
Славная река Днепр, которая веками была артерией украинских земель, имеет давнюю историю, которая хранит не одно, а по меньшей мере три названия. Об этом рассказал украинский историк, популяризатор прошлого Украины Александр Алферов.
Главред выяснил, какое первое название Днепра.
Какое второе название Днепра
"Второе название реки Днепр - Борисфен. Так называли эту реку в греческих источниках", - отмечает Алферов в видео на YouTube.
Историк объясняет, что именно под этим названием река упоминается в трудах античного автора Геродота, которого считают отцом истории. В его трактовке Днепр стоит в одном ряду с такими гигантами, как Нил и Дунай. Это свидетельствует об огромном значении реки в тогдашнем мировосприятии.
Смотрите видео об истории названия Днепра:
Каково происхождение названия Борисфен - что означает Брисфен
Несмотря на многочисленные предположения, этимология названия "Борисфен" точно неизвестна. По словам историка, есть несколько гипотез: мол, это могло быть скифское слово со значением "желтое место", или же производное название от реки Березина, которое трансформировалось через греческую транскрипцию.
"Мы не знаем об этом совсем ничего окончательного", - подчеркивает Александр Алферов.
Он также рассказал, что в скифской мифологии Борисфен имел статус божества реки, а его дочь стала женой главного скифского бога Папая. Их сын Таргитай считался первым скифским царем и родоначальником всего скифского народа.
Какое третье название Днепра - как Днепр называли в древности
Но Борисфен не единственное древнее название Днепра, отмечает Алферов. В "Слове о полку Игореве", одном из самых выдающихся произведений древней украинской литературы XII века, река упоминается как "Днепр Славутица", а в думах о Самойле Кошке и Хведоре Безродном - уже как "Славута".
Смотрите видео об истории Днепра:
"В 1642 году Ян Анджей Морштын пишет, что Днепр украинский называется Славутой. А в произведении Мартина Пашковского от 1615 года это название тоже упоминается как Река Славная", - добавляет историк.
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Кто такой Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.
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