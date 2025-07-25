Очень тяжелая болезнь: российскую звезду заподозрили в самом страшном

Кратко:
- Что случилось с путинисткой Кадышевой
- Почему поклонники забили тревогу
В террористической России забеспокоились относительно здоровья популярной российской певицы Надежды Кадышевой.
Как пишут российские пропагандисты, народная артистка РФ Надежда Кадышева резко похудела, что вызвало тревогу у поклонников. О проблемах со здоровьем певицы рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
"Первым всегда худеет лицо. Чтобы похудеть действительно сильно, должна быть очень тяжёлая болезнь. Причём абсолютно любая. Тут нужна полная диагностика организма, по одному виду человека невозможно что-то конкретное сказать. Организму очень тяжело переваривать пищу во время плохого самочувствия, многие отказываются от пищи", — пояснил специалист в разговоре.
Сообщения о проблемах со здоровьем у солистки "Золотого кольца" появлялись ещё в 2018 году — тогда она перенесла сердечный приступ. Позже распространялась информация о частых головных болях у артистки, однако её представители опровергали эти сведения.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал о том, что Кушанашвили разнес Киркорова за внешний вид, ведь, по мнению ведущего, мышцы путиниста выглядят неестественно.
Напомним, у звезды кулинарного шоу "МастерШеф" и шеф-повара Ольги Мартыновской начался новый этап в отношениях. Кроме того она впервые показала возлюбленного.
Вас также может заинтересовать:
- "Кадышева против Бабкиной": российский продюсер хочет создать свое "Евровидение"
- Зомби: в сети высмеяли Надежду Кадышеву за её страшный вид
- Звезда "Поймать Кайдаша" оказался под капельницами
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред