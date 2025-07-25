Очень тяжелая болезнь: российскую звезду заподозрили в самом страшном

Надежду Кадышеву уличили в серьезной болезни и прогнозируют самое страшное.

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Надежда Кадышева выглядит не очень свежо / Коллаж Главред, фото Скриншот,стархит

Кратко:

Что случилось с путинисткой Кадышевой

Почему поклонники забили тревогу

В террористической России забеспокоились относительно здоровья популярной российской певицы Надежды Кадышевой.

Как пишут российские пропагандисты, народная артистка РФ Надежда Кадышева резко похудела, что вызвало тревогу у поклонников. О проблемах со здоровьем певицы рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

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Надежда Кадышева совсем плоха / Фото Стархит

"Первым всегда худеет лицо. Чтобы похудеть действительно сильно, должна быть очень тяжёлая болезнь. Причём абсолютно любая. Тут нужна полная диагностика организма, по одному виду человека невозможно что-то конкретное сказать. Организму очень тяжело переваривать пищу во время плохого самочувствия, многие отказываются от пищи", — пояснил специалист в разговоре.

Сообщения о проблемах со здоровьем у солистки "Золотого кольца" появлялись ещё в 2018 году — тогда она перенесла сердечный приступ. Позже распространялась информация о частых головных болях у артистки, однако её представители опровергали эти сведения.

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Ранее Главред сообщал о том, что Кушанашвили разнес Киркорова за внешний вид, ведь, по мнению ведущего, мышцы путиниста выглядят неестественно.

Напомним, у звезды кулинарного шоу "МастерШеф" и шеф-повара Ольги Мартыновской начался новый этап в отношениях. Кроме того она впервые показала возлюбленного.

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