Окочурится на сцене: журналист сообщил о состоянии российской певицы

Кратко:
- О чем сообщил Отар Кушанашвили
- Кто виноват в таком состоянии Кадышевой
Российский ведущий Отар Кушанашвили, который ранее осудил вторжение РФ в Украину, забеспокоился относительно здоровья популярной российской певицы Надежды Кадышевой.
По его мнению, певица держится на сцене из последних сил. Об этом он сообщил в беседе с российскими пропагандистами.
Шоумен считает, что муж и сын исполнительницы ради собственной выгоды пользуются ее талантом, и именно из-за них она продолжает выступать. Кушанашвили отметил, что состояние звезды, очевидно, оставляет желать лучшего.
"Вы же вот все видите, что она плохо выглядит. Она окочурится на сцене! Никто не жалеет ее", — возмутился телеведущий.
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Ранее Главред сообщал о том, что Кушанашвили разнес Киркорова за внешний вид, ведь, по мнению ведущего, мышцы путиниста выглядят неестественно.
Напомним, у звезды кулинарного шоу "МастерШеф" и шеф-повара Ольги Мартыновской начался новый этап в отношениях. Кроме того она впервые показала возлюбленного.
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