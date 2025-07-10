Окочурится на сцене: журналист сообщил о состоянии российской певицы

Надежду Кадышеву подозревают в тяжелом заболевании.

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Надежду Кадышеву подозревают в скорой кончине / Коллаж Главред, фото МК

Кратко:

О чем сообщил Отар Кушанашвили

Кто виноват в таком состоянии Кадышевой

Российский ведущий Отар Кушанашвили, который ранее осудил вторжение РФ в Украину, забеспокоился относительно здоровья популярной российской певицы Надежды Кадышевой.

По его мнению, певица держится на сцене из последних сил. Об этом он сообщил в беседе с российскими пропагандистами.

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Шоумен считает, что муж и сын исполнительницы ради собственной выгоды пользуются ее талантом, и именно из-за них она продолжает выступать. Кушанашвили отметил, что состояние звезды, очевидно, оставляет желать лучшего.

Кадышеву используют ее родственники / Фото Клео.ру

"Вы же вот все видите, что она плохо выглядит. Она окочурится на сцене! Никто не жалеет ее", — возмутился телеведущий.

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Ранее Главред сообщал о том, что Кушанашвили разнес Киркорова за внешний вид, ведь, по мнению ведущего, мышцы путиниста выглядят неестественно.

Напомним, у звезды кулинарного шоу "МастерШеф" и шеф-повара Ольги Мартыновской начался новый этап в отношениях. Кроме того она впервые показала возлюбленного.

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