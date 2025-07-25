Шмыгаль представил 6 новых заместителей министра обороны: что о них известно

Кабмин назначил шестерых новых заместителей министра обороны Украины.

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Кабмин назначил шестерых новых заместителей министра обороны / Коллаж: Главред, фото: 116 отдельная механизированная бригада, facebook.com/MinistryofDefence.UA, t.me/Denys_Smyhal

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Кабмин назначил шестерых заместителей министра обороны

Среди них - военные, волонтеры, эксперты по логистике, цифровизации и оборонным технологиям

Команда должна быстро внедрить изменения в сфере обороны

В пятницу, 25 июля, Кабмин назначил шесть новых заместителей министра обороны Украины. Ими стали генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, Сергей Боев, Анна Гвоздяр, полковник Владимир Заверуха, майор Юрий Мироненко и Оксана Ферчук. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

"Формируем профессиональную и результативную команду, которая способна внедрять системные изменения в секторе обороны по всем ключевым направлениям: от цифровизации и логистики до производства оружия и международного сотрудничества", - отметил Шмыгаль. видео дня

По его словам, каждый из заместителей получит четкие задачи, а первые результаты должны быть ощутимы максимально быстро.

Иван Гаврилюк - первый заместитель министра обороны

Генерал-лейтенант с глубоким опытом в военном управлении. Ранее он занимал должности советника командующего Сил логистики ВСУ и руководителя Главного управления логистики, а также заместителя начальника Генерального штаба ВСУ. В период с апреля по август 2022 года был председателем украинской рабочей группы в Координационном штабе по оказанию помощи Украине, расположенном в Германии. С октября 2023 по май 2024 года занимал должность заместителя Министра обороны, а до апреля 2025 - первого заместителя Министра обороны.

Первый заместитель министра обороны / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Сергей Боев - заместитель министра

Сергей Боев имеет опыт в области экономики, энергетики и безопасности. Его карьера начиналась в международных финансовых учреждениях JPMorgan Chase & Co и Credit Suisse в Великобритании. Вернувшись в Украину, работал в Boston Consulting Group, а также на руководящих должностях в "Укргаздобыче" и НАК "Нафтогаз Украины", где отвечал за стратегию и развитие.

С 2023 года занимал должности советника и заместителя министра по вопросам евроинтеграции в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности. В октябре 2024 года стал заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции, а в апреле 2025 - первым заместителем министра обороны.

Сергей Боев / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Анна Гвоздяр - заместитель министра

Анна Гвоздяр является волонтером и общественным деятелем. В 2015-2016 годах была советником председателя Луганской ВГА. С 2020 по 2023 год возглавляла Благотворительный фонд Сергея Притулы. С сентября 2023 года работала заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, имеет глубокую экспертизу в оборонном производстве, инновациях и масштабировании ОПК. Имеет глубокое понимание оборонной индустрии и инноваций, будет заниматься внедрением новых производственных решений.

Анна Гвоздяр / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Владимир Заверуха - заместитель министра

Полковник Владимир Заверуха имеет более 22 лет опыта военной службы, в частности в инженерных войсках. С 2017 по 2020 год служил в Управлении экологической безопасности и противоминной деятельности. С 2020 по 2025 занимал руководящие должности в Министерстве обороны, включая заместителем директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники. В мае 2025 года назначен первым заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Владимир Заверуха / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Юрий Мироненко - заместитель министра

Юрий Мироненко имеет опыт управления крупными холдингами и специализируется на дроновых технологиях. Во время полномасштабного вторжения защищал Киев в составе 112-й бригады территориальной обороны. С марта по декабрь 2023 года командовал подразделением беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) Государственной службы специальной связи и защиты информации, участвовал в боевых действиях на юге Украины.

Юрий Мироненко награжден "Серебряным" и "Стальным крестами" от главнокомандующего ВСУ. В 2023-2024 годах возглавлял Государственную службу спецсвязи, обеспечив значительный прогресс в технологическом оснащении оборонных сил, в частности запустил прозрачную систему закупок БпЛА, которая обеспечила армию более 1 миллионом дронов. В декабре 2024 - феврале 2025 был заместителем Министра цифровой трансформации, а в феврале 2025 возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны, где координирует внедрение боевой системы DELTA.

Юрий Мироненко / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Оксана Ферчук - заместитель по цифровому развитию и логистике

Оксана Ферчук в 2022 году работала советником министра обороны, сосредотачиваясь на цифровизации логистических процессов. Координировала внедрение системы LOGFAS, к которой Украина получила полноценный доступ в 2022 году, а также запуск платформы международного сотрудничества

"Каравай". Обеспечила координацию внедрения медицинской информационной системы (МИС ВСУ) в Командовании Медицинских Сил. Также она руководила внедрением системы управления логистическим обеспечением SAP, в частности автоматизацией поставок тылового обеспечения, вооружения, связи и медицинского обеспечения.

До полномасштабного вторжения РФ работала топ-менеджером в ведущих украинских логистических и продуктовых компаниях, в частности "Новая Почта", а также в проектах электронных закупок Prozorro и системе электронного документооборота "Вчасно".

Оксана Ферчук / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Новый министр обороны Украины - новости по теме

Напомним, 17 июля Верховная Рада назначила экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны. Его кандидатуру поддержали 267 депутатов.

Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде назвал три главных приоритета своей работы: люди, оружие и эффективное управление. Он также признал наличие отдельных случаев принудительной мобилизации, но заверил, что мобилизация в целом происходит по плану

Как сообщал Главред, 18 июля новый министр обороны Денис Шмыгаль впервые доложил президенту Зеленскому и получил срочные задачи. Главное - ускорить заключение контрактов на поставку дронов, особенно перехватчиков.

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Об источнике: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр обороны Украины с 17 июля 2025 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

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