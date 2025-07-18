Зеленский и Трамп достигли важной договоренности: в новом Кабмине раскрыли подробности

Что известно:
- Зеленский и Трамп достигли политической договоренности
- Речь идет о производстве дронов
- Шмыгаль будет разрабатывать предложение с США
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп достигли политической договоренности. Она касается инвестиций в производство и продажи украинских дронов. Об этом заявила новый премьер Украины Юлия Свириденко, сообщает Суспільне.
В разработке предложения будет принимать активное участие новый министр обороны (бывший премьер-министр) Денис Шмыгаль.
"Есть политическая договоренность. Речь идет об инвестициях в расширение производства в Украине. Сейчас уже новый министр обороны Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с американской стороной. Дальше уже будет техническая работа", - сказала Свириденко.
Передача Украине оружия - последние новости
Ранее стало известно, что Франция, Италия и Чехия не будут участвовать в новой инициативе, согласно которой страны НАТО будут покупать американское оружие для Украины.
Накануне командующий Объединенного командования сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что в настоящее время ведется активная подготовка к срочной переброске систем ПВО Patriot в Украину, в частности, в Киев.
Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Украине дополнительное оружие, в частности, системы противоракетной обороны Patriot. Теперь осталось разобраться, кто именно из партнеров готов помочь Киеву.
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О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
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