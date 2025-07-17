США меняют позицию по Украине - названа причина жестких заявлений в адрес России

У Трампа не получится спасти Россию, социология и консервативные СМИ давят на Республиканскую партию, что не очень приятно, указывает эксперт.

https://glavred.info/politics/ssha-menyayut-poziciyu-po-ukraine-nazvana-prichina-zhestkih-zayavleniy-v-adres-rossii-10682378.html Ссылка скопирована

Названа реальная причина жестких заявлений США в отношении РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Загородний:

Что означают жестокие заявления Линдси Грэма

Республиканская партия находится под давлением соцопросов

Трамп не хочет ассоциироваться с войной РФ против Украины

Жесткие заявления сенатора Линдси Грэма это не просто политическая риторика, а сигнал об изменении тональности в лагере республиканцев, где все больше растет давление на Трампа из-за его неоднозначной позиции относительно войны в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт Тарас Загородний.

"Слова Грэма - это не просто риторика. На республиканцев давят соцопросы, которые показывают, что политика Трампа выглядит не очень хорошо. Трампа мочит консервативная пресса, и ему это неприятно", - указывает он. видео дня

Загородний напомнил, что на прошлой неделе на первой полосе газеты New York Post, которую, несомненно, читает Дональд Трамп, было опубликовано фото погибшего младенца с Херсонщины - со всеми нужными объяснениями.

По его мнению, Трамп хорошо осознает, что такие публикации могут ассоциировать его с войной и "замазать кровью".

"Я думаю, что (Трамп это - ред.) понимает. Хочет ли он, чтобы его связывали с войной и дальше? Скорее всего, нет. Есть долгосрочные интересы США. Получится ли у Трампа спасти Россию? Вероятно, что нет", - резюмировал эксперт.

Политическая система США / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении войны РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заверил, что вопрос военной помощи Украине будет решен, а также озвучил жесткий сигнал в адрес России и ее союзников. Политолог Тарас Загородний проанализировал, насколько серьезно стоит воспринимать позицию Вашингтона и какие шаги могут быть эффективными.

14 июля, во время встречи с Генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете, Трамп заявил о намерении предоставить Украине новое вооружение, что стало существенным смещением в его риторике относительно войны. Он также пригрозил Москве серьезными таможенными ограничениями, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о прекращении войны.

Тарас Загородний отметил, что Кремль реагирует только на силу, поэтому союзникам Украины следует действовать решительно - именно жёсткое давление может остановить агрессию.

Другие новости:

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред