США меняют позицию по Украине - названа причина жестких заявлений в адрес России

О чем сказал Загородний:
- Что означают жестокие заявления Линдси Грэма
- Республиканская партия находится под давлением соцопросов
- Трамп не хочет ассоциироваться с войной РФ против Украины
Жесткие заявления сенатора Линдси Грэма это не просто политическая риторика, а сигнал об изменении тональности в лагере республиканцев, где все больше растет давление на Трампа из-за его неоднозначной позиции относительно войны в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт Тарас Загородний.
"Слова Грэма - это не просто риторика. На республиканцев давят соцопросы, которые показывают, что политика Трампа выглядит не очень хорошо. Трампа мочит консервативная пресса, и ему это неприятно", - указывает он.видео дня
Загородний напомнил, что на прошлой неделе на первой полосе газеты New York Post, которую, несомненно, читает Дональд Трамп, было опубликовано фото погибшего младенца с Херсонщины - со всеми нужными объяснениями.
По его мнению, Трамп хорошо осознает, что такие публикации могут ассоциировать его с войной и "замазать кровью".
"Я думаю, что (Трамп это - ред.) понимает. Хочет ли он, чтобы его связывали с войной и дальше? Скорее всего, нет. Есть долгосрочные интересы США. Получится ли у Трампа спасти Россию? Вероятно, что нет", - резюмировал эксперт.
Политика Трампа в отношении войны РФ против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заверил, что вопрос военной помощи Украине будет решен, а также озвучил жесткий сигнал в адрес России и ее союзников. Политолог Тарас Загородний проанализировал, насколько серьезно стоит воспринимать позицию Вашингтона и какие шаги могут быть эффективными.
14 июля, во время встречи с Генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете, Трамп заявил о намерении предоставить Украине новое вооружение, что стало существенным смещением в его риторике относительно войны. Он также пригрозил Москве серьезными таможенными ограничениями, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о прекращении войны.
Тарас Загородний отметил, что Кремль реагирует только на силу, поэтому союзникам Украины следует действовать решительно - именно жёсткое давление может остановить агрессию.
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О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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