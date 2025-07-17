Трамп "мочит" РФ и станет ее "могильщиком": прогноз распада России

Настоящие проблемы у России с экономикой начались еще при первой каденции Дональда Трампа, напомнил Тарас Загородний.

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Важное из заявлений Загороднего:

Проблемы у РФ с экономикой начались еще при первой каденции Трампа

Трамп уже добивает Россию

Политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал отношения Соединенных Штатов и России, а также вероятность распада страны-агрессора.

"Англосаксам всегда нравилась Россия как очень удобная страна, которая не может с ними конкурировать и создает спрос на безопасность США. Подобной позиции ранее придерживались, в том числе, Обама и Байден", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По мнению эксперта, за последнее время в этом отношении практически ничего не поменялось.

"Однако, что интересно, именно Трамп, скорее всего, и будет могильщиком России. Потому что в рамках его политического курса у США и России фундаментальный и кардинальный конфликт по нефти и газу, который разрешить никак нельзя", - считает он.

Аналитик убежден в том, что настоящие проблемы у России с экономикой начались еще при первой каденции Дональда Трампа.

"И реализация курса Трампа (по отношению к РФ, - ред.) продолжается. Боятся ли американцы распада России? Да, боятся. Трампа этого опасается, но у него, как раз таки из-за конфликта по нефти и газу, возникает дилемма: либо дать заработать пацанам с Техаса, которые являются его спонсорами, либо спасать Россию. А ведь пацаны с Техаса близко и легко могут с Трампа спросить. Трамп и так мочит Россию, но американцы понимают, что, если нажмут еще сильнее, могут передавить, и потом бегай и ищи, у кого оказалось ядерное или химическое оружие", - говорит он.

Собеседник добавил, что если США решат, что РФ в нынешнем виде им больше не нужна, то Китай поддержит Вашингтон.

"Но Трамп как раз таки и добивает Россию, потому что другого выхода нет. Экономический кризис, который Трамп провоцирует по всему миру, все равно будет бить по России, поскольку цена на нефть упадет", - резюмировал Загородний.

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

Ранее генерал-майор СБУ назвал условие распада РФ. Россию может постигнуть такая же участь, как и Российскую империю.

Как сообщал ранее Главред, у Зеленского сделали прогноз о распаде России. Распад Российской Федерации произойдет совершенно неожиданно для всех, полагает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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