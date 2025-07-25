Морковь не была оранжевой - историк объяснил, откуда она взялась в Украине

О чем говорится в материале:
- Где впервые нашли морковь
- Откуда привезли морковь в Украину
- Какого цвета была морковь раньше
Большинство украинцев воспринимают оранжевую морковь как нечто вполне естественное, однако историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов развенчивает этот миф.
Какой раньше была морковь
"То, что морковь имеет современный оранжевый цвет - это не природа, а голландские селекционеры, которые вывели морковь этого цвета в конце 16-го, начале 17-го века", - объясняет он в видео на YouTube.
По словам историка, сначала морковь попала в Европу с территории современного Афганистана около двух тысяч лет назад.
Смотрите видео о происхождении моркови:
Какой была морковь в Киевской Руси
Морковь появилась в Украине еще в княжеские времена - значительно раньше, чем ее оранжевый "аналог". И выглядела она совсем иначе.
"В Украине она появилась где-то 1000 лет назад, во времена Руси. Цвет ее был преимущественно фиолетовый, реже белый, желтоватый или красноватый. И сам корешок был тоньше", - отмечает Алферов.
Кроме того, тогда морковь использовали комплексно - не только корень, но и зелень.
"В пищу брали, кстати, как корни, так и ботву, которую использовали как усилитель аромата для всевозможных варений", - добавил историк.
Когда в Украине появилась морковь
Привычная для нас оранжевая морковь появилась на нашей территории значительно позже.
"А эта морковь в современном виде в Украине появилась чуть более трехсот лет назад", - резюмирует эксперт.
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
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