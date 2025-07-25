Морковь не была оранжевой - историк объяснил, откуда она взялась в Украине

Морковь, которую мы привыкли видеть оранжевой на самом деле еще тысячу лет назад была совсем другой по цвету, рассказал историк Александр Алферов.

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Где впервые нашли морковь - какого цвета была морковь раньше / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Где впервые нашли морковь

Откуда привезли морковь в Украину

Какого цвета была морковь раньше

Большинство украинцев воспринимают оранжевую морковь как нечто вполне естественное, однако историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов развенчивает этот миф.

Какой раньше была морковь

"То, что морковь имеет современный оранжевый цвет - это не природа, а голландские селекционеры, которые вывели морковь этого цвета в конце 16-го, начале 17-го века", - объясняет он в видео на YouTube.

видео дня

По словам историка, сначала морковь попала в Европу с территории современного Афганистана около двух тысяч лет назад.

Смотрите видео о происхождении моркови:

Какой была морковь в Киевской Руси

Морковь появилась в Украине еще в княжеские времена - значительно раньше, чем ее оранжевый "аналог". И выглядела она совсем иначе.

"В Украине она появилась где-то 1000 лет назад, во времена Руси. Цвет ее был преимущественно фиолетовый, реже белый, желтоватый или красноватый. И сам корешок был тоньше", - отмечает Алферов.

Кроме того, тогда морковь использовали комплексно - не только корень, но и зелень.

"В пищу брали, кстати, как корни, так и ботву, которую использовали как усилитель аромата для всевозможных варений", - добавил историк.

Когда в Украине появилась морковь

Привычная для нас оранжевая морковь появилась на нашей территории значительно позже.

"А эта морковь в современном виде в Украине появилась чуть более трехсот лет назад", - резюмирует эксперт.

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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