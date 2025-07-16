Больше не загадка: историк выяснил, что на самом деле означает слово 'гетман'

Профессиональный историк Александр Алферов рассказал, откуда происходит слово "гетман", что оно означает и как стало символом украинской государственности.

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Происхождение слова гетман - Историк выяснил, что означает слово гетман / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Что означает слово "гетман"

Каково происхождение слова "гетман"

Как возникло слово "гетман"

Слово "гетман", которое стало символом казацкой власти и украинской государственности, на самом деле имеет немецкое происхождение. Об этом рассказал в видео на YouTube профессиональный историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, каково значение слова "гетман".

видео дня

Откуда происходит слово "гетман"

"Слово Гетман - немецкое по своему происхождению - Gauptmann", - объясняет историк.

Согласно его словам, это слово появилось не сразу в Украине. Сначала оно появилось в Чехии в XV веке.

"Собственно, из Германии это слово попадает в Чехию в XV веке - времена восстания Яна Жишки, во времена которого и началось использовать слово "Гейтман" как верховного вождя, командующего войсками", - рассказывает Алферов.

Как слово "гетман" пришло в украинскую традицию

После Чехии термин начал активно распространяться на территории Восточной Европы.

"Из Чехии это слово попадает в XV веке в Великое княжество Литовское и Русское и королевство Польское", - говорит историк.

Он также отмечает, что в восстании Яна Жишки участвовали и украинцы.

"Кстати, за того же Яна Жишку воевали очень много добровольцев из наших земель Украины-Руси, в том числе и князь Острожский", - подчеркивает Алферов.

Смотрите видео об истории слова "гетман":

Именно в этот период слово "гетман" начало закрепляться как должность военного руководителя.

"Со времени XV века эта должность начнет обозначать высшего руководителя на время войны, главнокомандующего войска", - уточняет он.

Когда "гетман" стал государственным руководителем

Уже в новейшей казацкой традиции слово "гетман" приобрело еще более широкое значение - не только военное, но и политическое.

"Уже в казацкой традиции это стал, как Богдан Хмельницкий, руководитель государства", - отмечает Алферов.

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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