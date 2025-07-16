Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Больше не загадка: историк выяснил, что на самом деле означает слово "гетман"

Юрий Берендий
16 июля 2025, 21:32
71
Профессиональный историк Александр Алферов рассказал, откуда происходит слово "гетман", что оно означает и как стало символом украинской государственности.
Больше не загадка: историк выяснил, что на самом деле означает слово 'гетман'
Происхождение слова гетман - Историк выяснил, что означает слово гетман / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Что означает слово "гетман"
  • Каково происхождение слова "гетман"
  • Как возникло слово "гетман"

Слово "гетман", которое стало символом казацкой власти и украинской государственности, на самом деле имеет немецкое происхождение. Об этом рассказал в видео на YouTube профессиональный историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, каково значение слова "гетман".

видео дня

Откуда происходит слово "гетман"

"Слово Гетман - немецкое по своему происхождению - Gauptmann", - объясняет историк.

Согласно его словам, это слово появилось не сразу в Украине. Сначала оно появилось в Чехии в XV веке.

"Собственно, из Германии это слово попадает в Чехию в XV веке - времена восстания Яна Жишки, во времена которого и началось использовать слово "Гейтман" как верховного вождя, командующего войсками", - рассказывает Алферов.

Как слово "гетман" пришло в украинскую традицию

После Чехии термин начал активно распространяться на территории Восточной Европы.

"Из Чехии это слово попадает в XV веке в Великое княжество Литовское и Русское и королевство Польское", - говорит историк.

Он также отмечает, что в восстании Яна Жишки участвовали и украинцы.

"Кстати, за того же Яна Жишку воевали очень много добровольцев из наших земель Украины-Руси, в том числе и князь Острожский", - подчеркивает Алферов.

Смотрите видео об истории слова "гетман":

Именно в этот период слово "гетман" начало закрепляться как должность военного руководителя.

"Со времени XV века эта должность начнет обозначать высшего руководителя на время войны, главнокомандующего войска", - уточняет он.

Когда "гетман" стал государственным руководителем

Уже в новейшей казацкой традиции слово "гетман" приобрело еще более широкое значение - не только военное, но и политическое.

"Уже в казацкой традиции это стал, как Богдан Хмельницкий, руководитель государства", - отмечает Алферов.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Что делает Кит Келлог во время тревог в Киеве: СМИ раскрыли, ходит ли он в укрытие

Что делает Кит Келлог во время тревог в Киеве: СМИ раскрыли, ходит ли он в укрытие

22:18Война
Зеленский анонсировал ответ за удар РФ по Доброполью - что готовит Украина

Зеленский анонсировал ответ за удар РФ по Доброполью - что готовит Украина

20:52Война
Победа и выход на границы 1991 года: что должна сделать Украина

Победа и выход на границы 1991 года: что должна сделать Украина

20:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Вынесли все ценное": дом Софии Ротару ограбили

"Вынесли все ценное": дом Софии Ротару ограбили

Украинцам начали выписывать штрафы за орехи: по какой причине теперь "накажут"

Украинцам начали выписывать штрафы за орехи: по какой причине теперь "накажут"

Переломный момент: к концу июля 4 знака зодиака начнут новую главу жизни

Переломный момент: к концу июля 4 знака зодиака начнут новую главу жизни

Какая республика "отвалится" первой: появился сценарий распада РФ

Какая республика "отвалится" первой: появился сценарий распада РФ

Придут удача и достаток: 6 знаков зодиака, которым повезет 16 июля

Придут удача и достаток: 6 знаков зодиака, которым повезет 16 июля

Последние новости

22:32

Урожай можно собирать до осени: как обрабатывать огурцы аспирином

22:30

Остаемся на плаву: Барак и Мишель Обама ответили на слухи о разводе

22:18

Что делает Кит Келлог во время тревог в Киеве: СМИ раскрыли, ходит ли он в укрытие

22:05

Кому придется отдать авто для нужд ВСУ: тонкости мобилизационного закона

21:55

"Он сказал: "Это будет мое последнее лето": Игорь Поклад предсказал свою смерть

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
21:36

У мужа Нади Дорофеевой случилось беда - что произошло

21:33

Двух знаков зодиака будет преследовать удача 17 июля: кто в списке счастливчиков

21:32

Больше не загадка: историк выяснил, что на самом деле означает слово "гетман"Видео

20:56

Готовятся или блефуют: эксперт спрогнозировал возможность массированного удара Кремля

Реклама
20:52

Зеленский анонсировал ответ за удар РФ по Доброполью - что готовит УкраинаВидео

20:32

Победа и выход на границы 1991 года: что должна сделать УкраинаВидео

20:29

Все "посрывает": какую соль нельзя использовать для консервацииВидео

20:21

Зеленский назначил нового министра обороны: кто войдет в состав нового КабминаВидео

20:06

В НАТО готовят срочную встречу: раскрыт сценарий передачи Украине ЗРК Patriot

19:56

Вторая волна урожая: огородница раскрыла секрет, что можно вырастить после картофеля

19:44

Град, грозы и мощный ветер: области, которые пострадают от сильной непогоды

19:39

Когда собирать лук летом 2025 года: как сделать, чтобы урожай пролежал дольшеВидео

19:20

Путин ответил на ультиматум Трампа и послал миру сигнал – Sky News

19:20

Больница не справляется, есть погибшие и много раненых: РФ ударила бомбами по ДобропольюФото

19:14

Что означают цифры 4733, 4734, 4735: как определить настоящий ГОСТ

Реклама
19:10

РФ накапливает производство Шахедов: что грозит Украинемнение

19:05

Лето без кондиционера: как не "растаять" от жары в квартире

19:05

Нардепам пожизненно будут платить и не только: что известно о создании нового статуса

18:55

Украинцы могут повысить свою пенсию самостоятельно: правила расчета изменились

18:49

Как охладиться в жару за секунды - проверенные методы, которые реально работаютВидео

18:45

Что задумал Трамп и почему Путин может согласиться на переговоры: подробности

18:44

В квартире матери погибшего пилота "Джуса" прошел обыск: в ГБР сделали заявление

18:24

Предупреждение о "кусачих" штрафах: сколько налогов вычленят после продажи авто

18:21

Трамп сделал признание о Путине и войне в Украине

18:17

По Украине пронесся торнадо, объявлен І уровень опасности: в Сети разлетелось видеоВидео

18:07

Плесень в душе исчезнет, если обработать поверхность двумя копеечными средствами

17:59

Через сколько лет Черное и Азовское море станут безопасными - тревожный прогноз

17:43

Украинцы старше 60 лет теперь могут служить в ВСУ: Рада приняла закон

17:37

Обменять доллары больше не так легко: какие купюры конфискуют безвозвратно

17:28

Расстрел полковника СБУ: в The Guardian узнали, кто стоит за громким убийством

17:23

В жизнь ворвутся проблемы и потеряете счастье: что нельзя делать 17 июля, приметы

17:16

На прилавках Украины больше нет любимой рыбы: почему начался кризис и дефицит

17:09

На майонез больше не посмотрите: заправка для салата, как в ресторане

16:58

Массированные удары РФ на паузе - чего испугался Путин и что заставит его закончить войну

16:38

Минимальная зарплата в Украине повысится совсем скоро: что будет с доходами

Реклама
16:30

Не навредит ли человеку, если в его одежду одели умершего: священник раскрыл правдуВидео

16:18

Водители нашли загадочный шнур в багажнике авто: зачем он нужен

16:12

"Лезет к детям": Баскова вывели на чистую воду в РФ

16:09

В ВСУ заявили об уничтожении позиций на юге и раскрыли, есть ли продвижение РФ

15:55

Израиль ударил по Министерству обороны Сирии в Дамаске - первые подробности

15:53

Агент Маланка: в Сети завирусились мемы о первой леди США из-за ее поддержки УкраиныФото

15:45

Цены покажут обратную динамику: сэкономят ли украинцы на продуктах в июле

15:43

До 3 тысяч грн в августе: некоторые пенсионеры Украины получат круглые выплаты

15:16

Зачем водители в июле закрывают шины картонными коробками: хитрый лайфхак

15:14

Верховная Рада отправила премьера Шмыгаля в отставку - как голосовали нардепы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять