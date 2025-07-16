Больше не загадка: историк выяснил, что на самом деле означает слово 'гетман'

О чем говорится в материале:
- Что означает слово "гетман"
- Каково происхождение слова "гетман"
- Как возникло слово "гетман"
Слово "гетман", которое стало символом казацкой власти и украинской государственности, на самом деле имеет немецкое происхождение. Об этом рассказал в видео на YouTube профессиональный историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.
Главред выяснил, каково значение слова "гетман".
Откуда происходит слово "гетман"
"Слово Гетман - немецкое по своему происхождению - Gauptmann", - объясняет историк.
Согласно его словам, это слово появилось не сразу в Украине. Сначала оно появилось в Чехии в XV веке.
"Собственно, из Германии это слово попадает в Чехию в XV веке - времена восстания Яна Жишки, во времена которого и началось использовать слово "Гейтман" как верховного вождя, командующего войсками", - рассказывает Алферов.
Как слово "гетман" пришло в украинскую традицию
После Чехии термин начал активно распространяться на территории Восточной Европы.
"Из Чехии это слово попадает в XV веке в Великое княжество Литовское и Русское и королевство Польское", - говорит историк.
Он также отмечает, что в восстании Яна Жишки участвовали и украинцы.
"Кстати, за того же Яна Жишку воевали очень много добровольцев из наших земель Украины-Руси, в том числе и князь Острожский", - подчеркивает Алферов.
Смотрите видео об истории слова "гетман":
Именно в этот период слово "гетман" начало закрепляться как должность военного руководителя.
"Со времени XV века эта должность начнет обозначать высшего руководителя на время войны, главнокомандующего войска", - уточняет он.
Когда "гетман" стал государственным руководителем
Уже в новейшей казацкой традиции слово "гетман" приобрело еще более широкое значение - не только военное, но и политическое.
"Уже в казацкой традиции это стал, как Богдан Хмельницкий, руководитель государства", - отмечает Алферов.
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
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