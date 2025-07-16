Как охладиться в жару за секунды - проверенные методы, которые реально работают

О чем говорится в материале:
- Как перестать чувствовать жару
- Что делать летом, если очень жарко
- Что нужно пить в сильную жару
Жара в украинских городах может быть не только невыносимой. О том, как охладиться, если очень жарко рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" врач-терапевт Анастасия Пилипенко.
Главред выяснил, как охладиться в жару
В крупных городах температура летом значительно выше, чем в окружающих сельских районах - это явление называют "городскими тепловыми островами". Причина - в чрезмерном количестве бетона, асфальта, плотной застройке и недостатке зеленых зон:
"В жару эта разница может достигать 50 градусов по Цельсию. В Украине мегаполисы, например Киев, Харьков, Днепр, Одесса или Львов, все чаще переживают волны жары, во время которых в городе температура может превышать 40 градусов", - говорится в сюжете.
Однако даже при таких условиях, по словам эксперта, каждый человек может найти способы спастись от перегрева - из простых доступных средств.
Смотрите видео о том, как быстро остыть в жару:
Что делать в очень сильную жару - как пережить 40-градусную жару
"Первое, что я советовала бы - это простые, но действенные вещи. Например, охлаждающий патч, который можно сделать дома из алоэ и крахмала", - советует Анастасия Пилипенко.
Рецепт:
- 2 ч. ложки геля алоэ;
- 1 ч. ложка кукурузного крахмала;
- смешать до густой пасты, нанести на марлю, положить в морозильник на 20 минут.
"Этот патч можно прикладывать ко лбу, запястьям, лодыжкам или паху. Алоэ дает увлажнение, а крахмал удерживает влагу", - объясняет врач.
Что делать в жару - что хорошо помогает в жару
"Можно использовать ментоловый спрей для обуви. Он дает ощущение прохлады", - говорит Пилипенко.
Рецепт простой:
- несколько капель ментолового эфирного масла;
- развести в воде;
- залить в пульверизатор;
- распылить в обувь перед выходом.
Как облегчить себе жару - как охлаждать себя в жару
Еще один лайфхак - сделать отражающий тент из зонта.
"На внутреннюю поверхность зонта можно наклеить алюминиевую фольгу блестящей стороной наружу - это будет отражать 90% солнечных лучей и создавать прохладную тень", - советует эксперт.
Как пережить жару в квартире - что лучше всего охлаждает в жару
Также Анастасия Пилипенко советует для того, чтобы быстро охладиться пить смузи из арбуза.
"Я его называю смузи-спаситель и сама использую", - делится рецептом врач.
Рецепт смузи:
- 400 г мякоти арбуза без косточек;
- 5-7 листочков мяты;
- ¼ ч. ложки соли;
- лимонный сок по вкусу;
- воду - по желанию.
"Соль задерживает воду и способствует восстановлению электролитов, которые мы теряем через пот во время жары", - объясняет она.
Как легко пережить жару - что делать, если очень сильно жарко
"Вижу, что многие женщины носят керамические ожерелья или браслеты. Но черная керамика поглощает больше света и нагревается быстрее", - говорит врач.
Поэтому стоит отдавать предпочтение белой керамике. А чтобы усилить эффект.
"Браслет можно предварительно охладить в холодильнике 10 минут перед выходом. Это даст приятное ощущение прохлады на запястье", - советует Пилипенко.
Даже в разгар городской жары простые домашние решения могут сделать жизнь комфортнее и безопаснее. Как отмечает врач, главное - не игнорировать угрозы и вовремя помогать организму справиться с тепловой нагрузкой.
Вам также может быть интересно:
- Языковая диверсия СССР: что не так с звательным падежом и почему его боялись в Кремле
- Как по фамилии узнать историю своего рода - все решает несколько букв
- Почему нельзя говорить "How are you?": популярная ошибка может привести к проблемам
Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред