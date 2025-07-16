Как охладиться в жару за секунды - проверенные методы, которые реально работают

В жаркие дни, когда температура достигает более 40 градусов, Анастасия Пилипенко поделилась простыми и эффективными советами, как уберечь себя от жары.

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Как охладиться в жару за секунды - проверенные средства от жары / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

Как перестать чувствовать жару

Что делать летом, если очень жарко

Что нужно пить в сильную жару

Жара в украинских городах может быть не только невыносимой. О том, как охладиться, если очень жарко рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" врач-терапевт Анастасия Пилипенко.

Главред выяснил, как охладиться в жару

видео дня

В крупных городах температура летом значительно выше, чем в окружающих сельских районах - это явление называют "городскими тепловыми островами". Причина - в чрезмерном количестве бетона, асфальта, плотной застройке и недостатке зеленых зон:

"В жару эта разница может достигать 50 градусов по Цельсию. В Украине мегаполисы, например Киев, Харьков, Днепр, Одесса или Львов, все чаще переживают волны жары, во время которых в городе температура может превышать 40 градусов", - говорится в сюжете.

Однако даже при таких условиях, по словам эксперта, каждый человек может найти способы спастись от перегрева - из простых доступных средств.

Смотрите видео о том, как быстро остыть в жару:

Что делать в очень сильную жару - как пережить 40-градусную жару

"Первое, что я советовала бы - это простые, но действенные вещи. Например, охлаждающий патч, который можно сделать дома из алоэ и крахмала", - советует Анастасия Пилипенко.

Рецепт:

2 ч. ложки геля алоэ;

1 ч. ложка кукурузного крахмала;

смешать до густой пасты, нанести на марлю, положить в морозильник на 20 минут.

"Этот патч можно прикладывать ко лбу, запястьям, лодыжкам или паху. Алоэ дает увлажнение, а крахмал удерживает влагу", - объясняет врач.

Что делать в жару - что хорошо помогает в жару

"Можно использовать ментоловый спрей для обуви. Он дает ощущение прохлады", - говорит Пилипенко.

Рецепт простой:

несколько капель ментолового эфирного масла;

развести в воде;

залить в пульверизатор;

распылить в обувь перед выходом.

Как облегчить себе жару - как охлаждать себя в жару

Еще один лайфхак - сделать отражающий тент из зонта.

"На внутреннюю поверхность зонта можно наклеить алюминиевую фольгу блестящей стороной наружу - это будет отражать 90% солнечных лучей и создавать прохладную тень", - советует эксперт.

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Также Анастасия Пилипенко советует для того, чтобы быстро охладиться пить смузи из арбуза.

"Я его называю смузи-спаситель и сама использую", - делится рецептом врач.

Рецепт смузи:

400 г мякоти арбуза без косточек;

5-7 листочков мяты;

¼ ч. ложки соли;

лимонный сок по вкусу;

воду - по желанию.

"Соль задерживает воду и способствует восстановлению электролитов, которые мы теряем через пот во время жары", - объясняет она.

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"Вижу, что многие женщины носят керамические ожерелья или браслеты. Но черная керамика поглощает больше света и нагревается быстрее", - говорит врач.

Поэтому стоит отдавать предпочтение белой керамике. А чтобы усилить эффект.

"Браслет можно предварительно охладить в холодильнике 10 минут перед выходом. Это даст приятное ощущение прохлады на запястье", - советует Пилипенко.

Даже в разгар городской жары простые домашние решения могут сделать жизнь комфортнее и безопаснее. Как отмечает врач, главное - не игнорировать угрозы и вовремя помогать организму справиться с тепловой нагрузкой.

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Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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