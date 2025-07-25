'Россия ничего не сможет сделать': что готовит Азербайджан для Кремля

Азербайджан демонстрирует все большую геополитическую самостоятельность и усиливает свою роль в урегулировании региональных конфликтов, заявил Семиволос.

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Что готовит Азербайджан для Кремля / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем сказал Семиволос:

Азербайджан укрепил свою субъектность в мире

Россия не сможет ничего противопоставить Азербайджану, который поддерживает Турция

Азербайджан стремительно укрепляет свою геополитическую субъектность, действуя самостоятельно на международной арене и все решительнее освобождаясь от влияния России, в частности в вопросе урегулирования конфликта с Арменией. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, комментируя обострение отношений между Азербайджаном и РФ.

Семиволос подчеркнул, что Азербайджан значительно укрепил свою субъектность на международной арене. Баку выступил посредником в переговорах между Израилем и Турцией, а также между Сирией и Израилем, активно сотрудничает с Соединенными Штатами и существенно улучшил отношения с Францией и странами ЕС.

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По его словам, во всех этих процессах Азербайджан действует независимо, а стратегическое партнерство с Турцией лишь усиливает его позиции. Сегодня Баку уже является самостоятельным игроком и в будущем, вероятно, будет только наращивать свое влияние.

"Это придаст Баку уверенности в том, что Россия ничего не сможет сделать. А если Азербайджану, несмотря на определенные возражения Москвы, удастся подписать мирное соглашение с Арменией, Баку фактически избавится от последней зависимости, связанной с Карабахским конфликтом, в котором Россия играла очень большую роль", - указывает он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Азербайджана Ильхам Алиев, приняв в подарок шевроны ВСУ и призвав украинцев не сдаваться и продолжать борьбу за свои территории, продемонстрировал изменение подхода Баку к ситуации в Украине. Это свидетельствует о дальнейшем ухудшении отношений Азербайджана с Россией. Такое мнение высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, Россия пытается спровоцировать конфликт с Азербайджаном, однако после начала полномасштабной войны в Украине ее влияние на бывших союзников существенно уменьшилось.

Как отметил Семиволос, позиции Кремля на Южном Кавказе стремительно ослабевают, и это геополитическое ослабление активно использует Турция, усиливая своё присутствие в регионе.

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О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

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