"Делает, что говорит Путин": Жданов рассказал о "договоре" диктатора с Трампом

По словам Жданова, примерно в июне у России закончится на складах вооружение.

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Жданов рассказал о "договоре" диктатора с Трампом / Колаж: Главред, фото: Главред, kremlin.ru

Вы узнаете:

Почему Трамп дал Путину 50 дней для принятия решения о войне

Как это время использует Путин

Заявления и публикации в американских СМИ о том, что Украина будет получать оружие от США – всего лишь "белый шум" с целью давления на Путина, а не реальные намерения американской администрации.

Такое мнение в интервью Глареду озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

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"Трамп ничего не хочет добиться от Путина – он просто делает то, что ему говорит Путин. А Путину нужно еще два месяца, чтобы завершить летнюю наступательную кампанию. Судя по тому, в каком состоянии сейчас экономика России, вполне возможно, что осенью может возникнуть вопрос оперативной паузы. Ведь Россия уже начала снимать с хранения танки 70-х годов Т-72А, а состояние этих танков настолько плохое (они с 70-х годов на хранении), что их невозможно завести. Легче собрать новый танк, чем сделать капитальный ремонт танку Т-72А", - отметил эксперт.

По словам Жданова, примерно в июне у России закончится на складах вооружение, которое можно восстановить и поставить в строй.

"Вот сейчас именно это и происходит. К слову, обратили ли вы внимание на дату, которую выбрал Путин? Дату окончания срока, "данного Трампом". Эту дату озвучил Трамп – 2 сентября. А ведь это дата окончания Второй мировой войны. И снова символизм", - подытожил эксперт, но отметил, что никакого окончания войны пока не будет.

Ультиматум Трампа России - последние новости

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней, прежде чем Белый дом рассмотрит новые санкции против России. Таким образом американский лидер дал главе Кремля время до конца лета, чтобы тот продолжил бомбардировку украинских городов.

В то же время российский оппозиционер Илья Пономарев, как писал Главред, считает, что Дональд Трамп объявил 50-дневный ультиматум кремлевскому диктатору Владимиру Путину не с целью дать стране-агрессору России шанс реализовать замысел летнего наступления.

Напомним, СМИ также писали, что предоставлением 50-дневного срока для России и Путина Дональд Трамп пытается удержать роль посредника, угрожая экономическим давлением.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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