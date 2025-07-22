Не подарок Путину и армии РФ: для чего Трамп объявил 50-дневный ультиматум

Срок в 50 дней приобрел для Трампа и Путина разное значение.

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Что хочет сделать Трамп за 50 дней / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Что сказал Пономарев:

Трамп дал 50 дней России для того, чтобы собраться

Путин рассчитывал получить время для новых попыток на поле боя

Президент США Дональд Трамп объявил 50-дневный ультиматум кремлевскому диктатору Владимиру Путину не с целью дать стране-агрессору России шанс реализовать замысел летнего наступления.

Об этом в чате на Главреде рассказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев. По его словам, Трамп мыслит другими категориями.

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"Во-первых, он не думает, во-вторых, ему плевать на территории - 10 км туда-сюда, ему абсолютно безразлично. Когда Трамп говорит о 50 днях, он думает исключительно о том, что нужно собраться, поговорить, обсудить предложения, а на все это нужно время. Сколько времени? Он решил, что до конца лета - это хороший срок", - пояснил политик.

Пономарев убежден, что у Трампа в голове нет мыслей о летнем наступлении РФ, в отличие от Путина. И кремлевский диктатор этого только и добивался.

Смотрите видео о том, чего ждать России и Путину от Трампа:

"Этими затяжками-перетяжками он получил возможность попробовать чего-то еще на поле боя. "Чего-то еще" - думаю, для Путина это Сумы. По крайней мере, в начале летней кампании он думал, что сможет если не захватить Сумы, то хотя бы их осадить. Однако ему это не удастся, и в результате открытие дополнительного участка фронта в Сумской области Путину аукнется, потому что силы растянулись и рассредоточились", - добавил он.

50-дневный ультиматум Трампа - последние новости

Напомним, Главред писал, что ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России, является "поворотным моментом" в мирных усилиях по окончанию войны в Украине.

Ранее Михаил Гончар отметил, что позиция Трампа относительно 50 дней для России не является свершившейся. Учитывая то, как постоянно меняются его подходы и сроки - то две недели, то еще две недели, то 50 дней, то вводятся тарифы, то отменяются - нет никаких гарантий, что позиция Трампа не изменится снова, и после этих 50 дней не будут установлены очередные сроки.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп не одобряет действия Владимира Путина относительно войны в Украине, хотя все еще надеется на дипломатическое решение конфликта.

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О персоне: Илья Пономарев Илья Пономарев - российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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