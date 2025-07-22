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ВПК врага страдает: дроны атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов РФ

Анна Косик
22 июля 2025, 10:48
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Дроны налетели на стратегически важный объект России.
Нападение на российский завод
Дроны снова "кошмарили" важный для ВПК РФ объект / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сообщил Коваленко:

  • Дроны атаковали крупную нефтехимическую компанию России
  • Предприятие является важной частью производственной цепи ВПК РФ

В ночь на 22 июля в Самарской области страны-агрессора России прогремели мощные взрывы. Под удар дронов попала Новокуйбышевская нефтехимическая компания.

Как сообщил в Telegram руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, это предприятие является одним из крупнейших в сфере газопереработки и нефтехимии, входящее в производственную цепь ВПК.

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"Предприятие производит сырье для взрывчатых веществ: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетический этиловый спирт, пара-трет-бутилфенол. Эти компоненты применяются в производстве тротила, гексогена, тетрила и других типов взрывчатки", - отметил он.

Коваленко пояснил, что оккупанты используют вещества, изготовленные на этом заводе, для снаряжения артиллерийских снарядов, авиационных бомб, кассетных боеприпасов и ракет.

Удары вглубь России - последние новости

Ранее стало известно о ликвидации еще двух старших российских офицеров в результате недавнего удара по командному пункту 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ в Курской области.

Напомним, Главред писал, что в России в результате атаки дронов произошел мощный взрыв на важном предприятии. Это произошло в Тульской области на заводе "Щекиназот".

Накануне сообщалось, что приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после атаки беспилотников в ночь на 17 июля. По меньшей мере 4 беспилотника попали по заводу, в результате чего возник пожар.

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О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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