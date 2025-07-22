Угроза для экосистем водоемов: какая рыба в Украине может сделать из озера пустыню

Ротан-головешка является потенциальной угрозой для природного биоразнообразия и экосистем водоемов.

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Ротан является потенциальной угрозой для природного биоразнообразия / коллаж: Главред, фото: telegraf.com.ua, Fishing.com

Кратко:

Ротан может образовывать моноспецифические водоемы, где обитает один вид

Ротан является потенциальной угрозой для природного биоразнообразия

Ротан-головешка - это хищная рыба, которая способна влиять на экосистемы водоемов, вытесняя местные виды и нарушая естественный баланс. Она использует все пищевые ресурсы на разных этапах жизни и может превратить водоем в почти моноспецифическую среду, лишая других рыб шансов выжить. Об этом рассказала ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь, пишет "Телеграф".

"От какого-то фито- и зоопланктона в мальковом возрасте, потом - бентос, а потом уже, в старшем возрасте, они переходят на рыб", - объясняет она. видео дня

Эксперт отметила, что ротан может образовывать моноспецифические водоемы, где обитает один вид.

"Насколько мне известно, в нашей фауне есть 2 вида рыб, которые способны образовывать такие водоемы. Наш обычный окунь может образовывать небольшие окуневые озера, где живет только один вид рыб. Так же может и ротан-головешка", - говорит она.

Куцоконь также сообщила о способности этой рыбы вытеснять карася, уничтожая его икру и изменяя состав местных водных группировок. Если карась находится в маленьком озере, ротан равномерно уничтожает его, поедая икру, что приводит к исчезновению карася, а в водоеме остается только один вид - ротан-головешка.

Кроме того, головешка может влиять также на земноводную, потребляя их икру.

"Ротан может существенно влиять на популяции земноводных, уничтожая размножающиеся в воде икру лягушек. В частности, икра зеленых лягушек для него является пищей", - отмечает ученая.

Итак, ротан-головешка является потенциальной угрозой для природного биоразнообразия и экосистем водоемов, особенно в небольших озерах Полесья. Контроль за его распространением и влиянием – важен для сохранения местных видов и экологического равновесия.

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Ротан-головешка Ротан-головешка - пресноводная рыба семьи Головешковых, длиной до 25 см с большой головой и многорядными зубами. Происходя из Дальнего Востока, в Европе появилась в 1912 году как аквариумная, теперь распространена в водоемах Украины, России, Казахстана и Европы. Она вынослива и способна выживать в сложных условиях в замерзших или пересыхающих водоемах, с низким содержанием растворенного в воде кислорода.

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