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Рыба сама будет идти на крючок: лучшие дни для клева в июне 2025 года

Марина Фурман
4 июня 2025, 16:34
138
Рассказываем, когда можно ловить рыбу в первый месяц лета 2025 года, а когда удочку не стоит и доставать.
рыбалка
Лунный календарь рыбалки на июнь 2025 года / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие благоприятные дни для клева в июне
  • Когда в июне совсем не будет ловиться рыба

Для кого-то рыбалка - увлечение, для других - искусство, а кто-то просто любит отдохнуть на берегу реки или озера с удочкой в руках. Но в любом случае, чтобы получить хороший улов, к процессу нужно подготовиться, в частности, важно выбрать лучшие дни для рыбалки. Главред выяснил, какие самые благоприятные дни для рыбной ловли в июне 2025 года.

Перед поездкой на природу важно уточнить еще один момент, когда разрешается в вашем регионе ловить рыбу. Обычно, в большинстве областей Украины рыбачить в июне уже разрешено, поскольку основной период нерестового запрета завершается в середине месяца.

видео дня

Однако на некоторых озерах, прудах или заповедных участках ограничения могут продолжаться до конца июня. Перед поездкой обязательно стоит уточнить это на сайтах местных рыбинспекций.

Благоприятные дни для клева в июне

В июне 2025 года самыми благоприятными днями для клева считаются даты с 1 по 5 июня, рассказывает автор YouTube-канала "Лунная страна".

А вот уже 6 июня, по лунному календарю, активность рыбы будет постепенно спадать.

В течение 7-10 июня ожидается слабый клев, а 11 июня, в день Полнолуния, рыба ловиться не будет совсем.

С 12 по 15 июня, прогнозируется слабый клев рыбы.

Далее активность рыбы постепенно будет восстанавливаться. Уже с 17 по 21 июня, смело можно отправляться на рыбалку, ведь клев будет отличным. Но с 22 июня активность снова пойдет на спад.

С 26 по 28 июня включительно рыба почти не будет ловиться, зато с 29 июня и до конца месяца ее активность снова возрастет.

Кстати, дополнительно положительно на активность рыбы влияют пасмурные дни со стабильным атмосферным давлением - в такие моменты шансы на щедрый улов значительно возрастают.

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О канале "Місячна країна"

"Місячна Країна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

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