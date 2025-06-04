Рыба сама будет идти на крючок: лучшие дни для клева в июне 2025 года

Вы узнаете:
- Какие благоприятные дни для клева в июне
- Когда в июне совсем не будет ловиться рыба
Для кого-то рыбалка - увлечение, для других - искусство, а кто-то просто любит отдохнуть на берегу реки или озера с удочкой в руках. Но в любом случае, чтобы получить хороший улов, к процессу нужно подготовиться, в частности, важно выбрать лучшие дни для рыбалки. Главред выяснил, какие самые благоприятные дни для рыбной ловли в июне 2025 года.
Перед поездкой на природу важно уточнить еще один момент, когда разрешается в вашем регионе ловить рыбу. Обычно, в большинстве областей Украины рыбачить в июне уже разрешено, поскольку основной период нерестового запрета завершается в середине месяца.
Однако на некоторых озерах, прудах или заповедных участках ограничения могут продолжаться до конца июня. Перед поездкой обязательно стоит уточнить это на сайтах местных рыбинспекций.
Благоприятные дни для клева в июне
В июне 2025 года самыми благоприятными днями для клева считаются даты с 1 по 5 июня, рассказывает автор YouTube-канала "Лунная страна".
А вот уже 6 июня, по лунному календарю, активность рыбы будет постепенно спадать.
В течение 7-10 июня ожидается слабый клев, а 11 июня, в день Полнолуния, рыба ловиться не будет совсем.
С 12 по 15 июня, прогнозируется слабый клев рыбы.
Далее активность рыбы постепенно будет восстанавливаться. Уже с 17 по 21 июня, смело можно отправляться на рыбалку, ведь клев будет отличным. Но с 22 июня активность снова пойдет на спад.
С 26 по 28 июня включительно рыба почти не будет ловиться, зато с 29 июня и до конца месяца ее активность снова возрастет.
Кстати, дополнительно положительно на активность рыбы влияют пасмурные дни со стабильным атмосферным давлением - в такие моменты шансы на щедрый улов значительно возрастают.
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О канале "Місячна країна"
"Місячна Країна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.
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