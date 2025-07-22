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Украина может стать новым Афганистаном: Трамп рискует повторить ошибку Байдена - СМИ

Анна Ярославская
22 июля 2025, 08:53
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Война в Украине продолжается, и теперь она направлена против президента США.
Трамп, Путин
Трамп разрывается между более активным участием в конфликте и сохранением дистанции / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, скрин

Главные тезисы:

  • На Трампа может лечь ответственность за итоги войны в Украине
  • Президент США "может серьёзно пострадать, если Путин победит"

Президент США Дональд Трамп уже полгода находится при власти, но так и не смог выполнить одно из своих предвыборных обещаний - остановить войну в Украине. Этот конфликт рискует стать для политика таким же "кейсом" как и Афганистан для его предшественника Джо Байдена.

"На первый взгляд, вмешательство США в дела Украины имеет мало общего с двадцатилетней войной в Афганистане, в том числе и потому, что на территории Европы нет американских войск. Однако для президента Дональда Трампа есть сходства: разрешение конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он будет нести ответственность — а возможно, и вину", - пишет Bloomberg.

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В статье говорится, что Трамп поставлен перед выбором: активизировать вмешательство или сохранять дистанцию.

Более глубокое втягивание в конфликт вызвало бы гнев сторонников движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA). Но если позволить России стабильно расти и одновременно воздержаться от дополнительной помощи, это может показаться слабым и вызвать обвинения в том, что он сделал недостаточно, чтобы остановить российского диктатора Путина.

"Трамп руководит политикой США уже почти полгода, и война продолжается, и теперь она направлена против Трампа. Он понимает, что может серьёзно пострадать, если Путин победит при нём", — заявил Джон Хербст, бывший посол США в Украине, ныне работающий в Атлантическом совете.

Журналисты напоминают, что США не смогли остановить Талибан, и президента Джо Байдена обвинили в выводе американских войск, основу которого Трамп заложил ещё в свой первый срок.

США не имеют наземных войск в Украине, ограничиваясь лишь поставками оружия и военной техники. Трамп всячески старается дистанцироваться от российско-украинского конфликта. Он неоднократно заявлял, что при нем война никогда бы не началась, и давал понять, что не несет ответственности за ее исход.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Однако еще за несколько месяцев до переизбрания Трампа в ноябре обозреватель Washington Post Марк Тиссен предупредил республиканцев об опасности блокирования дополнительной помощи Украине.

"Для республиканцев настало время выбора: если вы не хотите, чтобы вас обвинили в падении Киева, как Байдена обвиняют в падении Кабула, отправьте военную помощь Украине", — писал он.

Почти год спустя, в феврале этого года, президент Совета по международным отношениям Майкл Фроман высказался столь же резко, предупредив, что поспешная сделка станет "серьёзной ошибкой".

"Если вы думали, что шествие талибов на американских "Хаммерах" по Кабулу выглядит не очень, представьте себе русских, ведущих колонну танков "Абрамс" по Харькову", — написал Фроман.

На прошлой неделе Трамп объявил о передаче поенной помощи Киеву и дал Путину 50 дней на то, чтобы согласиться на прекращение огня. Иначе Россию ждут новые санкции.

Проблема для Трампа заключается в том, что некоторые из его самых ярых сторонников MAGA, утверждают прямо противоположное — что более глубокое вмешательство США погубит Трампа.

"Если президент Трамп продаст им [Украине] наступательное оружие, способное нанести удар глубоко внутри России, я не вижу, как избежать того, чтобы это не стало войной Трампа", — заявил сторонник Трампа, активист, представляющий Республиканскую партию, Стив Бэннон.

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

В Институте изучения войны считают, что Глава РФ Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада.

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