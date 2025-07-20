Трамп резко изменил позицию по помощи Украине - благодаря кому это произошло

Канцлер Германии Фридрих Мерц сыграл ключевую роль в изменении позиции Дональда Трампа относительно военной помощи Украине, отметили в МИД.

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Кто смог изменить позицию Трампа по помощи Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Мерц смог изменить позицию Трампа по военной помощи Украине

Канцлер Германии смог установить конструктивные контакты с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц сыграл решающую роль в том, что президент США Дональд Трамп согласился продолжить военную поддержку Украины и скорректировал свою риторику в отношении России. Об этом министр иностранных дел Йоханн Вадефуль заявил в интервью изданию Bild.

"Это в значительной степени стало результатом инициативы канцлера. Фридрих Мерц сыграл важную роль в этом процессе, ведь с самого начала четко заявлял о своей поддержке Украины", - отметил министр. видео дня

Он отметил, что такое решение Трампа стало возможным благодаря активным действиям Мерца, который не только проводил переговоры с американским президентом в Белом доме и на саммите G7, но и лично звонил ему, подчеркивая: "Сейчас Соединенные Штаты как никогда нужны миру".

"Мы можем только радоваться тому, что канцлер установил столь конструктивные контакты с президентом США и что к голосу Германии в Вашингтоне снова начали прислушиваться", - добавил Вадефуль.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп достигли политической договоренности относительно инвестиций в производство и реализацию украинских беспилотников. Об этом сообщила новая глава правительства Юлия Свириденко.

Сенатор Линдси Грэм озвучил резкие заявления, которые, по словам политолога Тараса Загороднего, свидетельствуют не только о жесткой риторике, но и о росте внутреннего давления на Трампа со стороны республиканцев, недовольных его подходом к войне в Украине.

Между тем пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Дональд Трамп будет решительно продвигать свои инициативы по прекращению боевых действий в Украине.

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О персоне: Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место и стал канцлером Германии.

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