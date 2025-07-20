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Настоящий рекорд в карьере: известно, сколько Усик заработал за бой против Дюбуа

Мария Николишин
20 июля 2025, 10:22
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Бой принес боксерам миллионы долларов.
Настоящий рекорд в карьере: известно, сколько Усик заработал за бой против Дюбуа
Гонорар Усика за бой / коллаж: Главред, фото: скриншот, instagram.com/usykaa

Коротко:

  • Гонорары Усика и Дюбуа стали рекордными в их карьере
  • Суммарный гонорар за бой составил более 200 миллионов долларов
  • Усик должен был получить 65% от этого гонорара

Бой-реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа, который прошел 19 июля, стал для обоих боксеров самым дорогим в их карьере. По данным Independent стало известно, какой гонорар они получили.

Так, суммарный гонорар за реванш Усик - Дюбуа составил более 200 миллионов долларов.

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Стоит заметить, что Усик должен был получить 65% от гонорара, то есть 132 миллиона долларов, что является рекордной суммой в карьере украинского боксера. То есть каждый раунд, если бы их было 12, приносил бы ему 11 миллионов долларов.

В то же время Дюбуа получил вероятнее всего 71 миллион долларов, что также будет самой большой суммой, которую получал боксер.

Стоит добавить, что News Bet365 сообщает о похожих цифрах. По их данным общий гонорар реванша мог составить 150 миллионов фунтов стерлингов, то есть почти 200 миллионов долларов по среднему банковскому курсу.

Соответственно, Александр Усик за реванш заработал почти 130 миллионов долларов, что эквивалентно 97,5 миллиона фунтов стерлингов, а Дюбуа - лишь около 70 миллионов долларов (52,5 миллиона фунтов стерлингов).

Бой-реванш Усика против Дюбуа - что известно

Как сообщал Главред, вечером 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся исторический боксерский вечер, главным событием которого стал бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Опубликована краткая история, как прошел бой.

Стоит добавить, что Служба безопасности Украины обратилась к чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александру Усику в день боя-реванша с Даниэлем Дюбуа. В ведомстве выразили поддержку Усику.

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О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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