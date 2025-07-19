СБУ обратилась к Усику в день боя: что произошло

Служба безопасности Украины опубликовала фото с Александром Усиком.

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В СБУ опубликовали фото с Усиком / Коллаж: Главред, фото: instagram/usykaa/, СБУ

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СБУ выразила поддержку Усику в день боя-реванша

В ведомстве убеждены, что победа будет за Усиком

В субботу, 19 июля, Служба безопасности Украины обратилась к чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александру Усику в день боя-реванша с Даниэлем Дюбуа, который владеет титулом IBF. В Telegram-канале было опубликовано фото, где изображен сам Усик и глава СБУ Василий Малюк.

В ведомстве выразили поддержку Усику в день боя-реванша.

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"Александр, сегодня в ринге ты не просто боец, а пример для всей Украины, которая так же никогда не сдается", - говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что рядом с Усиком будут биться миллионы сердец. Тех, кто находится в окопах, проводит спецоперации, спасает раненых в больницах, помогает фронту, работая в тылу.

"В который раз продемонстрируй всему миру, что такое украинский характер, дисциплина, мастерство и точность! Мы верим в тебя. И знаем: победа будет за тобой!", - резюмировали в пресс-службе СБУ.

СБУ выразила поддержку Усику перед боем-реваншем / фото: СБУ

Бой-реванш Усика - последние новости

Напомним, в субботу, 19 июля, в Лондоне состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков года - реванш между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. На кону будет стоять исторический статус "абсолюта" в хевивейте. Призовой фонд боя Александр Усик VS Дюбуа составляет 150 миллионов фунтов стерлингов, в долларах это примерно 195 миллионов.

Чемпион WBO Global в первом среднем весе Арам Фаниян убежден, что Усик имеет явное преимущество над соперником, однако предупреждает, что не стоит списывать британца со счетов. Несмотря на симпатии к украинскому боксеру, Фаниян избегает однозначных прогнозов, считая, что шансы обоих соперников равны - 50 на 50.

Недавно Главред писал, когда и где посмотреть бой Усик-Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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