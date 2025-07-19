Рекордный гонорар: сколько заработает Усик за бой-реванш

Вы узнаете:
- Сколько заработает Усик за бой-реванш
- Какой гонорар у Дюбуа
В субботу, 19 июля, в Лондоне состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков года - реванш между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. На кону будет стоять исторический статус "абсолюта" в хевивейте. Британская газета The Sun выяснила, сколько заработают боксеры за бой-реванш.
Дюбуа, который был нокаутирован в девятом раунде, имеет еще один шанс побороться с Усиком.
Оба бойца получили рекордные гонорары в своей карьере во время первого поединка, но на этот раз они снова намерены превзойти эти показатели.
Призовой фонд боя Александр Усик VS Дюбуа составляет 150 миллионов фунтов стерлингов, в долларах это примерно 195 миллионов.
По данным британской газеты, Усик получит 132 миллиона долларов. Или по курсу НБУ - 5,5 миллиарда гривен.
Призовые Дюбуа - 71 млн долларов.
Бой Усика - новости по теме
Напомним, Главред ранее рассказал, когда и где посмотреть бой Усик-Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. Во время реванша Усик снова будет защищать свои титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
Между тем чемпион WBO Global в первом среднем весе Арам Фаниян убежден, что Усик имеет явное преимущество над соперником, однако предупреждает, что не стоит списывать британца со счетов. Несмотря на симпатии к украинскому боксеру, Фаниян избегает однозначных прогнозов, считая, что шансы обоих соперников равны - 50 на 50.
Кроме того, Екатерина Усик примчалась к мужу в Лондон, чтобы поддержать его перед боем с Дюбуа. На своей странице в Instagram Екатерина опубликовала снимки, на которых показалась в объятиях мужа.
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Об источнике: The Sun
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