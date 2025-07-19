Рекордный гонорар: сколько заработает Усик за бой-реванш

Оба бойца получат самые высокие в своей карьере гонорары.

https://glavred.info/sport/rekordnyy-gonorar-skolko-zarabotaet-usik-za-boy-revansh-10682861.html Ссылка скопирована

Какие гонорары получат Усик и Дюбуа за реванш / Коллаж: Главред, фото: instagram/usykaa/, Википедия

Вы узнаете:

Сколько заработает Усик за бой-реванш

Какой гонорар у Дюбуа

В субботу, 19 июля, в Лондоне состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков года - реванш между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. На кону будет стоять исторический статус "абсолюта" в хевивейте. Британская газета The Sun выяснила, сколько заработают боксеры за бой-реванш.

Дюбуа, который был нокаутирован в девятом раунде, имеет еще один шанс побороться с Усиком.

видео дня

Оба бойца получили рекордные гонорары в своей карьере во время первого поединка, но на этот раз они снова намерены превзойти эти показатели.

Призовой фонд боя Александр Усик VS Дюбуа составляет 150 миллионов фунтов стерлингов, в долларах это примерно 195 миллионов.

По данным британской газеты, Усик получит 132 миллиона долларов. Или по курсу НБУ - 5,5 миллиарда гривен.

Призовые Дюбуа - 71 млн долларов.

Александр Усик / Инфографика: Главред

Бой Усика - новости по теме

Напомним, Главред ранее рассказал, когда и где посмотреть бой Усик-Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. Во время реванша Усик снова будет защищать свои титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Между тем чемпион WBO Global в первом среднем весе Арам Фаниян убежден, что Усик имеет явное преимущество над соперником, однако предупреждает, что не стоит списывать британца со счетов. Несмотря на симпатии к украинскому боксеру, Фаниян избегает однозначных прогнозов, считая, что шансы обоих соперников равны - 50 на 50.

Кроме того, Екатерина Усик примчалась к мужу в Лондон, чтобы поддержать его перед боем с Дюбуа. На своей странице в Instagram Екатерина опубликовала снимки, на которых показалась в объятиях мужа.

Другие новости:

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред