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"Шансы обоих соперников равны": известный боксер сделал тревожный прогноз боя Усика

Даяна Швец
19 июля 2025, 10:50
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Этот бой может стать одним из последних в профессиональной карьере украинского чемпиона.
'Шансы обоих соперников равны': известный боксер сделал тревожный прогноз боя Усика
Боксер сделал заявление относительно боя Усик-Дюбуа / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,uk.wikipedia.org

Вкратце:

  • Украинский чемпион прокомментировал предстоящий бой Усика
  • Следующий бой Александра Усика может стать самым тяжелым

Сегодня, 19 июля, в Лондоне состоится важный боксерский поединок. Александр Усик выйдет на ринг против британского боксера Даниэля Дюбуа. Своими мыслями относительно предстоящего поединка поделился чемпион WBO Global в первом среднем весе Арам Фаниян в интервью для OBOZ.UA.

Он считает, что Усик имеет явное преимущество над соперником, однако предупреждает, что не стоит списывать британца со счетов.

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На вопрос о сильных сторонах украинского боксера Фаниян отметил:

"Сильные стороны Усика: он гораздо опытнее как боксер, это раз, у него очень много боев с топами, больше, чем у Дюбуа. Его боксерский IQ - это два. И третье - это его ноги и то, насколько много он выбрасывает ударов."

Относительно преимуществ соперника Усика, Даниэля Дюбуа, Арам подчеркнул, что тот имеет лучшие физические параметры и значительно моложе:

"Больше я даже не могу сказать. Только, наверное, то, что ему нечего терять и то, что он моложе."

Фаниян также прокомментировал утверждение о мощном ударе Дюбуа:

"Ну, знаете, говорят, что надо 15 килограммов, чтобы нокаутировать человека, если четко попасть по бороде, и это будет незаметный удар. То, что у человека есть сила удара, это же все равно маленькая вероятность, что он попадет по нему. А Усик не даст по себе бить. Он не будет принимать удары."

Александр Усик
Александр Усик / инфографика: Главред

Когда речь зашла об уязвимых местах Усика, Фаниян ответил:

"Тут вопрос, что для Дюбуа торс? Если это и ноги включительно, то тогда, разумеется, это у всех мужчин будет слабое место. А если бить выше шорт, то пусть попадет."

Несмотря на симпатии к украинскому боксеру, Фаниян избегает однозначных прогнозов, считая, что шансы обоих соперников равны - 50 на 50.

"Потому что Дюбуа нечего терять. Он уже проигрывал Усику. Понятное дело, есть, что терять, в плане пояса. Но в плане человеческого ему терять нечего. И он к этому бою гораздо сильнее подойдет, чем к прошлому. Это 100%. И он моложе. Поэтому, если тот бой был тяжелый, этот будет намного тяжелее для Александра. Возможно, Дюбуа недооценили в первом бою, я не знаю. Но в боксе нельзя недооценивать соперника. Когда-то Джошуа недооценил Руиса и поплатился за это. В тяжах, где бьют сильно, вообще нельзя никого недооценивать. Ты можешь вести весь бой и проиграть на последних 10 секундах."

Стоит напомнить, что 38-летний Александр Усик может похвастаться идеальной статистикой на профессиональном ринге: 23 победы в 23 боях, из которых 14 завершились нокаутом. Его последняя победа состоялась в декабре 2024 года, когда он в реванше одолел британца Тайсона Фьюри, успешно защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

Зато 27-летний Даниэль Дюбуа имеет в своем активе 22 победы (21 нокаутом) в 24 поединках. Он потерпел два поражения: от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем бою Дюбуа одержал победу нокаутом над другим британцем, Энтони Джошуа, чем защитил свой пояс IBF.

Бой Усик-Дюбуа - последние новости

Отметим, Главред ранее рассказал, когда и где посмотреть бой Усик-Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. Во время реванша Усик снова будет защищать свои титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Также сообщалось, что Екатерина Усик примчалась к мужу в Лондон, чтобы поддержать его перед боем с Дюбуа. На своей странице в Instagram Екатерина опубликовала снимки, на которых показалась в объятиях мужа.

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О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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