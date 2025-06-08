"Поживи в моем доме неделю": Усик обратился к Трампу

По словам боксера, каждую ночь он слышит звуки взрывов и ракет, которые пролетают неподалеку.

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Усик обратился к Трампу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, instagram.com/usykaa

Кратко:

Усик предложил Трампу ощутить реалии войны в Украине

Усик не уверен, изменит ли Трамп свое мнение о войне в Украине

Украинский боксер Александр Усик предложил президенту США Дональду Трампу пожить в его доме в течение недели, чтобы ощутить реалии войны в Украине. Об этом он сказал в интервью BBC Sport.

"Я советую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Только одну неделю. Я отдам ему свой дом. Живи, пожалуйста, в Украине и наблюдай за тем, что происходит каждую ночь", - цитирует издание Усика. видео дня

По словам боксера, каждую ночь он слышит звуки взрывов и ракет, которые пролетают неподалеку. В то же время Усик не уверен, изменит ли Трамп свое мнение относительно войны в Украине.

"Я не знаю. Возможно, он поймет, возможно, нет. Украинский народ погибает. Это не только военные ребята, но и дети, женщины, бабушки, дедушки. Мне это тяжело. Это моя страна. Я волнуюсь за то, что происходит в моей стране", - добавил он.

Александр Усик / инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на пятницу, 6 июня, произошла ракетно-дроновая атака РФ на Киев - повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых. Были зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.

Главред рассказал подробности атаки РФ по Украине в ночь на 6 июня - Тернополь был без света, в Луцке была повреждена многоэтажка. В Луцке погибли парень и девушка.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на атаку РФ по Украине 6 июня. Оккупанты применили более 400 дронов и более 40 ракет. Были погибшие, ранены 49 человек.

В ночь на 7 июня был удар по 9-этажке, десятки ранены, три человека погибли - РФ массированно ударила по Харькову. Во время атаки были прилеты в 9-этажку, предприятие, частный дом и не только. Один человек погиб, много раненых. Люди могут быть под завалами.

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Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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