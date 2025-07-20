Две главные позиции: названо оружие, которое может ощутимо повлиять на ход войны

Ступак сказал, что большими странами нужно создавать проблемы России.

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Что повлияет на ход войны / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Главное из заявления бывшего сотрудника СБУ:

Украине для войны нужны люди и оружие

Самолеты и дальнобойные ракеты могут уменьшить интенсивность наступления РФ

Ухудшение положения России также положительно повлияет на ход войны

У Украины есть много потребностей для войны. В частности, основными остаются люди и оружие. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ и консультант парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Иван Ступак в интервью Radio NV.

"Нам нужно все: начиная от самолетов, заканчивая комплектующими, которых не хватает. Украине нужно все. Нельзя сказать, что есть какой-то один вид вооружения, с которым можно идти наступать. Нужно все", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, есть потребность не только в людях и технике, но и в ракетах, медикаментах.

Однако, когда его спросили, есть ли оружие, способное изменить ход войны, то он ответил, что есть две позиции, которые могут "уменьшить интенсивность российского наступления" - это самолеты и дальнобойные ракеты.

По его мнению, в достаточном количестве это оружие могло бы изменить градус напряжения на фронте.

Ступак также добавил, что положительно повлиять на ход войны в Украине может и ухудшение положения России.

"Чем больше будет проблем у Российской Федерации, которые будут создаваться большими странами и не просто создаваться, а поддерживаться длительный промежуток времени, тогда действительно все это будет иметь такой эффект синергии", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди считает, что война в Украине, вероятнее всего, продолжится после 2025 года. Он подчеркнул, что в обозримом будущем не видит конца войны.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс говорил, что президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине.

В то же время, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что президент США Дональд Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года, но для этого должно быть выполнено одно условие.

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О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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