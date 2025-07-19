Украина сорвала наступление РФ: Андрющенко сообщил о мощных ударах на Запорожье

Ситуация складывается таким образом, что и вторая волна наступления оккупантов может потерпеть провал.

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Как украинские военные помешали успеху оккупантов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Андрющенко:

Враг провалил первую волну летнего наступления в Запорожской области

Украина нанесла оккупантам серьезный урон ударами по расположению РФ

ВСУ пытаются исключить успех второй волны наступления оккупантов

Оккупационные войска страны-агрессора России надеялись достичь результатов во время первой волны летнего наступления. Однако враг потерпел провал. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, украинские силы помешали противнику достичь желаемого в том числе и за счет ударов по расположению россиян в Запорожской области.

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"Прилетело там знатно, и это не первый и не последний раз. Мы снова срываем наступление россиян. Это главное. Некоторые детали еще нельзя озвучивать, ждем разрешения и того, что все наши источники будут находиться в безопасности", - сказал Андрющенко.

Украинские военные продолжают принимать меры, чтобы исключить и вторую волну наступления оккупантов, которая уже началась в Запорожской области.

"То же самое мы наблюдали в первую волну российского наступления. Все подразделения, которые в значительной степени обеспечили ее срыв, находятся, как отметил он, сейчас на месте и продолжают скоординированные действия", - добавил Андрющенко.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Недавно на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв. В Главном управлении разведки МО Украины сообщили об уничтожении УАЗ 452.

Ранее также диверсионно-разведывательная группа Легиона "Свобода России" проникла на более чем 30 километров вглубь временно оккупированной Запорожской области к населенному пункту Большая Белозерка.

Напомним, Главред писал, что российские войска не могут удержаться в Малиновке в Запорожской области, в то же время, там враг уничтожил фактически все позиции украинских войск.

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О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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